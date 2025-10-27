Fondi PNRR a Bastia: priorità fra identità, servizi e futuro urbano

Coalizione civica: “Scelte strutturali per generazioni, non solo decoro”

La Coalizione Civico Progressista di Bastia torna a riflettere pubblicamente sull’impiego dei fondi PNRR, recentemente oggetto di dibattito cittadino. Il tema delle risorse eccezionali destinate al territorio è oggi al centro di un confronto attento tra valori identitari, urgenze concrete e aspirazioni di cambiamento generazionale. La coalizione sottolinea la necessità di fare scelte lungimiranti che vadano oltre la manutenzione quotidiana e sappiano incidere sulla vita futura della città.

“Nessuno contesta la riqualificazione della piazza e di via Roma: sono interventi indispensabili alla bellezza e alla riconoscibilità della comunità. Prendersi cura degli spazi pubblici appartiene alla responsabilità civile e istituzionale di ogni amministrazione. Tuttavia, occorre interrogarsi sulla destinazione prevalente dei fondi straordinari, per evitare di ridurre l’occasione storica a una dimensione meramente estetica”, affermano i portavoce della coalizione.

La riflessione appare ancora più significativa alla luce di quanto accade nei comuni limitrofi. Assisi, ad esempio, ha appena tagliato il nastro su tre nuovi asili nido comunali, un traguardo che colma un bisogno reale e urgente del territorio. “I servizi educativi per la prima infanzia sono il primo mattone su cui costruire il futuro delle famiglie, del lavoro e anche della vita associativa locale. Bastia vanta un nido storico, pronto a festeggiare i suoi cinquant’anni: un’eredità di progetti di progresso che hanno lasciato segni concreti e permanenti.”

La coalizione distingue le scelte che “ridisegnano la città per generazioni” da quelle contingenti, utili nell’immediato ma privi di una prospettiva duratura. I fondi PNRR, sottolineano, rappresentavano una chance irripetibile di trasformazione profonda e strutturale. “Ripensare la città con mezzi straordinari significa chiedersi cosa serva davvero per crescere: bilancio ordinario può coprire il decoro urbano, mentre le risorse eccezionali devono orientarsi su servizi fondamentali come istruzione, welfare, riqualificazione di scuole medie ancora in attesa di interventi”.

La nota aggiunge una visione politica netta: “La differenza fra amministrare ordinariamente e progettare il futuro sta proprio in queste prenotazioni di priorità. La comunità, con il voto e il dibattito, mostra maturità e capacità di distinguere chi agisce con responsabilità e chi privilegia interventi di breve respiro. L’opposizione si concentra sul dettaglio, trascurando il potenziale della strategia. Noi scegliamo di guardare alle esigenze sostanziali e alle prospettive di crescita.”

L’obiettivo dichiarato dei gruppi di maggioranza è dare continuità a una politica che pensa al domani: “Visone chiara e senso della responsabilità in ogni scelta. Non si costruisce il futuro alla vigilia delle elezioni, ma passo dopo passo, giorno per giorno. Il PNRR poteva essere ponte per una nuova stagione urbana condivisa, in cui servizi e bellezza si intrecciano, e Bastia trova il proprio equilibrio tra radici, innovazione e cura.”

