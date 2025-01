Volley Academy Bastia – primi bilanci di metà stagione sportiva

Intervista al presidente Fabio Fortunati

Come sta andando questa prima parte di stagione a livello organizzativo: Fatta la dovuta premessa, che abbiamo iniziato a Luglio 2024, direi di essere molto soddisfatto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per arrivare agli obbiettivi che ci siamo prefissati ma sono fiducioso in quanto abbiamo formato un gran bel gruppo dirigenziale che sta operando con molta passione e in forma totalmente volontaria.

Il torneo nazionale giovanile di fine Dicembre è il vostro fiore all’occhiello: Si assolutamente, siamo orgogliosi di aver portato, anche quest’anno, 24 squadre da tutta Italia e un indotto di circa 450 persone e di aver, spero degnamente ricordato due importantissime figure di questa gloriosa associazione, Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti. Stiamo già programmando la prossima edizione, sperando di poter fare le finali nel nostro rinnovato palazzetto dello sport. Per la prima volta abbiamo collaborato con un main sponsor, VIANDER, che ringraziamo e con il quale speriamo di collaborare a lungo.

Le tue considerazioni sulle squadre schierate nei vari campionati: Siamo più o meno a metà stagione e anche se le considerazioni si fanno alla fine, devo dire di essere soddisfatto del lavoro dei nostri tecnici e dell’impegno delle ragazze, il nuovo progetto e ripartito quest’anno con un’impronta ben precisa, lavorare sui e con i giovani, infatti un dato importante è che di 140 tesserati, abbiamo solamente una decina di maggiorenni.

La nostra serie D, composta da molte under 18 si sta comportando egregiamente e non nego che la speranza è di arrivare a giocarci la serie superiore, la stessa Under 18 sta vincendo il proprio girone e andrà al prossimo step con molta fiducia, la nostra 1° divisione in questo momento sta faticando un po’ ma ha buone potenzialità, tutte le under (16- 14 Azzurra – 14 Bianca – 13 e 12) stanno lavorando molto bene e il minivolley è molto numeroso. Obiettivi nella seconda parte della stagione? Gli obiettivi, naturalmente, sono quelli di migliorarsi sempre ma nello specifico abbiamo l’ambizione di fare bene in tutti i campionati e soprattutto creare un percorso di crescita e non solo tecnica, per le nostre ragazze. Quindi, anche per scaramanzia mi limito a dire che faremo il massimo possibile in tutte le competizioni a cui parteciperemo.

State già pensando al futuro? Con quali prospettive? Si certo, sono e siamo profondamente convinti che ci debba essere una programmazione a lungo termine se si vuole essere competitivi nel tempo. Le prospettive che ci siamo dati, sono molto ambiziose ma cerchiamo di fare un passo alla volta. Stiamo creando delle sinergie con diverse realtà radicate nel territorio e stiamo valutando, insieme all’amministrazione comunale, la possibilità di creare nuovi spazi per lo sport. Vorremmo che la pallavolo a Bastia, tornasse ad essere un punto di riferimento, in ambito regionale e non solo.