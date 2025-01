Contraddizioni nella scelta della coalizione progressista

Contraddizioni – Nel 2024, la coalizione progressista aveva espresso forti critiche nei confronti dell’amministrazione di centrodestra, accusandola di aver speso 20.000 euro per un cenone a pagamento. In quel contesto, la coalizione aveva sostenuto che tali risorse avrebbero dovuto essere destinate al supporto delle famiglie in difficoltà, sottolineando un bisogno urgente di maggiore attenzione verso le fasce più vulnerabili. Tuttavia, a distanza di un anno, nel 2025, la stessa coalizione, ora al governo del comune, si trova al centro di una nuova controversia per aver deciso di finanziare una festa di Capodanno a pagamento. L’evento, gestito da un’associazione di Assisi, ha visto l’assegnazione di 18.000 euro di denaro pubblico, senza coinvolgere le realtà associative locali di Bastia.

Questa scelta ha sollevato un acceso dibattito tra i cittadini, molti dei quali si sentono delusi e traditi dalla retorica elettorale che prometteva un impegno concreto per il sostegno delle persone in difficoltà. La coerenza delle politiche promesse durante la campagna elettorale è stata messa in discussione, creando un clima di sfiducia nei confronti della coalizione. Le critiche riguardano non solo l’allocazione dei fondi, ma anche la modalità di gestione dell’evento, che sembra contraddire le affermazioni fatte in precedenza sul valore dell’accessibilità per tutti.

I gruppi di Forza Italia e Bastia Popolare hanno espresso la loro contrarietà a questa decisione, ribadendo posizioni simili a quelle già manifestate durante la precedente amministrazione. È evidente che l’uso di risorse pubbliche per un evento a pagamento, in cui l’accesso non è libero e i profitti non vengono reinvestiti nel comune, solleva interrogativi legittimi. A differenza di altre manifestazioni di Capodanno organizzate in altri comuni, dove gli investimenti pubblici garantiscono la gratuità degli eventi per tutti i cittadini, la scelta della coalizione progressista appare in netto contrasto con tali pratiche comuni.

In questo contesto, la coalizione è chiamata a fornire spiegazioni su questa apparente incoerenza e a chiarire le motivazioni che hanno portato alla decisione di finanziare un evento di intrattenimento a pagamento. È fondamentale che i rappresentanti della coalizione si assumano la responsabilità di comunicare in modo trasparente l’andamento economico della serata, rendendo pubblici i risultati e dimostrando che le risorse comunali sono utilizzate in maniera equa e responsabile.

La richiesta di chiarezza si fa ancor più urgente in un momento in cui le preoccupazioni sulla gestione dei fondi pubblici sono all’ordine del giorno. È necessario che l’amministrazione non solo spieghi la logica alla base di tali scelte, ma anche che garantisca che non ci siano rischi di censure da parte della Corte dei Conti. La trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche è un aspetto cruciale per mantenere la fiducia dei cittadini e garantire che le politiche siano in linea con gli interessi della comunità.

Molti cittadini hanno espresso il loro disappunto attraverso i social media e le associazioni locali, chiedendo un cambio di rotta e un maggiore impegno verso iniziative che possano realmente sostenere le famiglie in difficoltà. La sensazione generale è che l’amministrazione attuale stia perdendo di vista le priorità, optando per eventi che non rispondono ai bisogni reali della comunità.

Il dibattito attuale solleva interrogativi sul futuro delle politiche sociali e culturali a Bastia. È fondamentale che la coalizione progressista riconsideri le proprie scelte e si impegni a ripristinare una connessione autentica con le esigenze dei cittadini. La comunità attende risposte chiare e un piano d’azione che dimostri un reale impegno nel garantire l’accesso ai servizi essenziali e nel sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà.

In conclusione, la situazione attuale richiede un ripensamento delle priorità da parte della coalizione progressista. È imperativo che l’amministrazione non solo giustifichi le sue decisioni, ma che si impegni anche a garantire un uso responsabile delle risorse pubbliche, mantenendo sempre al centro dell’attenzione il benessere dei cittadini. La trasparenza e l’accessibilità devono tornare a essere i principi guida delle politiche comunali, affinché Bastia possa affrontare le sfide future con una visione chiara e condivisa da tutti.