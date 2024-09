Transizione del Bastia Volley alla Volley Accademy Bastia: chiarezza e dettagli

Auguro alla Volley Accademy Bastia con a capo il Presidente Fortunati Fabio i piu’ grandi successi sportivi, sperando che porti in alto il nome del Volley Bastia. Sono ORGOGLIOSO di quello che ho fatto e che abbiamo fatto in questi quattro anni con il Bastia Volley. AMO questo sport, AMO la mia Bastia, AMO il Bastia Volley.

Ho sempre fatto di tutto ed a GRATIS per questa società, mettendoci i soldi e la faccia e continuero’ a mettercela, perché credo nel giusto, credo nell’onestà e credo nei veri valori dello Sport. Il Bastia Volley ha ceduto alla Volley Accademy Bastia il Titolo di Serie D, il Titolo di 2° Divisione, tutto il materiale Tecnico (palloni, ceste, attrezzature ecc…) e ceduto i Tesserati per la modica cifra di € 8.000,00 e non € 20.000,00 come si vocifera.

La Volley Accademy Bastia non ha rilevato il Bastia Volley infatti ha una sua Partita Iva ed un suo Codice Fipav, quindi a tutti gli effetti è una nuova società. E’ giusto dirlo e specificarlo in quanto quando c’è da prendere e ricevere sembra quasi una continuazione del Bastia Volley ma quando c’è da dare allora

non c’entra nulla con il Bastia Volley.

Ho sbagliato a prendere alcune decisioni probabilmente SI, con il senno del poi, ma sempre per il bene del Bastia Volley e comunque cosciente di avere fatto il massimo con le risorse che c’erano.

Ovviamente io da Presidente mi faro’ carico di tutto anche come persona fisica e mi prendero’ le mie responsabilita’ e non faro’ come altri che si sono negati od hanno preferito accusare e puntare il dito verso di me.

Mi sono reso disponibile fin da subito al buon esito di questo passaggio perché giusto, non potendo e non volendo continuare.

Ci sono due tipi di verità: le verità semplici, dove gli opposti sono chiaramente assurdi, e le verità profonde, riconoscibili dal fatto che l’opposto è a sua volta una profonda verità. Il vero e il falso sono inestricabilmente intrecciati in molti campi della comunicazione umana. Ma non si tratta di opposti che si escludono a vicenda.

Confrontandosi con prodotti canonici, giocando con le aspettative, riempiendo vuoti lasciati nei testi o nelle curve della storia, sfruttando l’onda di un successo di pubblico, il falso appare sempre contiguo al vero, paradossalmente mimetico in forme cangianti. Poiché nelle diverse circostanze il metodo e l’intenzione della falsificazione saranno differenti, lo studio dei falsi e della loro fenomenologia richiede allo stesso tempo attenzione filologica e fantasia, passione per il dettaglio e capacità di ascolto della sottile dialettica, oppositiva e integrativa insieme, che unisce il falso alla verità. Ciò che chiamiamo verità assoluta indica una conoscenza il cui contenuto riflette la realtà oggettiva in maniera completa, incondizionata e assoluta.

Ciò che chiamiamo verità relativa è dunque una conoscenza il cui contenuto riflette la realtà oggettiva in modo approssimativo, incompleto e relativo. Fatta tutta questa premessa è giusto incominciare a rimarcare e specificare alcune cose non sicuramente secondarie rispetto all’evento dei fatti e delle tante chiacchiere da Bar, falsita’ e soprattutto tante informazioni e sentito dire assurdi e assolutamente imprecise o false.

Il Bastia Volley è solo uno, ed è ancora affiliato alla Federazione Fipav con un preciso codice e con una sua partita iva inconfondibile ed inconfutabile di cui putroppo per me sono ancora il Presidente.

Dico purtroppo perché è facile parlare, disquisire ed anche emettere giudizi senza sapere il prima ed il dopo e senza avere messo un Euro in societa’ per quasi quattro anni e parliamo di mila euro e non di noccioline, come si dice in questi casi è molto facile con il culo degli altri ed in questo caso il mio di culo, fare considerazioni sparlando o presumere di sapere e giudicare.

LA FALSITA’ VESTITA DA VERITA’

Si poteva andare avanti e continuare come l’ultimo anno girovagando per la provincia di Perugia senza neanche prendere ristori ? (il bastia volley ha preso € 1.000,00 dal comune spendendone € 6.500,00), anche NO.

Si poteva fare meglio ? Sicuramente si. Si poteva andare avanti dove l’unico a pagare e mettere i soldi era il sottoscritto ? Assolutamente NO Perché dico tutto questo? Perché ho sentito e sento per Bastia Umbra tante falsità sul Bastia Volley e soprattutto sul mio conto.

Fabio Coraggi