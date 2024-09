Calcio Eccellenza, Bastia rifila un 3 a 0 all’Ellera

Prima vittoria in campionato per il Bastia, che ha battuto 3-0 l’Ellera al Carlo Degli Esposti. Morlandi è stato il protagonista con una doppietta, mentre Rosignoli è rientrato in campo.

Nel match di Eccellenza, il Bastia ha schierato un modulo 4-3-3 con Taiti in porta; Muzhani (sostituito al 23’ st da Cozzali), Subbicini, Bei e Brevi in difesa; Ndiaye (sostituito al 39’ st da Mencarelli), De Santis e Casale (sostituito al 6’ st da Rosignoli) a centrocampo; Santucci (sostituito al 49’ st da El Farzdi), Morlandi (sostituito al 28’ st da Pelliccia) e Del Prete in attacco. A disposizione: Kikkri, Belloni, Reka, Cicioni. Allenatore: Alessandria.

L’Ellera ha risposto con un modulo 4-2-3-1 con Del Vecchio in porta; Dedja, Battistelli, Vieira e Morlunghi (sostituito al 17’ st da Bartoli) in difesa; Minuti e Giabbecucci a centrocampo; Passaquieti (sostituito al 12’ st da Hysenaj), Piccioli e Bevilacqua (sostituito al 44’ st da Boldrini) sulla trequarti; Faraghini in attacco.

A disposizione: Ciancaleoni, Barbarossa, Mottola, Balducci, Mariotti, Mennini. Allenatore: Tomassoli.

L’arbitro della partita è stato Antonelli di Foligno, assistito da Spena e Polveri. I marcatori sono stati Morlandi al 25’ pt e al 20’ st, e Subbicini al 46’ pt. Gli ammoniti sono stati Taiti, Muzhani, Morlandi, Del Prete per il Bastia, e Minuti, Faraghini per l’Ellera. Gli angoli sono stati 4-4. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

La vittoria del Bastia è stata netta, con una prestazione convincente che ha visto Morlandi segnare due gol e Subbicini aggiungere un altro. Il rientro di Rosignoli è stato un altro punto positivo per la squadra.

