Expo Casa 2025: sicurezza domestica con ‘Casa Sicura’

Rigenerazione urbana e nuovi modelli abitativi, focus il 4 marzo

Expo Casa 2025 continua a essere un punto di riferimento per il mondo dell’abitare, con grande partecipazione. Tra i temi trattati, la sicurezza domestica è centrale, grazie al progetto ‘Casa Sicura’, il primo percorso didattico-educativo in Italia dedicato a questo argomento. L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – Sezione di Pistoia, è presente con uno stand allestito dalla Direzione Regionale VVF per l’Umbria e dal Comando VVF di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

I visitatori possono vivere un’esperienza immersiva nella ‘Casa degli errori’, un percorso interattivo che permette di scoprire le insidie negli ambienti domestici e imparare come evitarle. Claudio Cugnani Cesolari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Perugia ha spiegato che la ‘Casa degli errori’ riproduce situazioni di rischio comuni, come sigarette accese su poltrone di stoffa e prodotti per la pulizia alla portata dei bambini. Lo stand è rivolto a bambini e genitori, per prevenire situazioni di rischio. Nel weekend, molte persone hanno visitato lo stand, che offre anche un gioco interattivo su una L.I.M. per i più piccoli, con rilascio di un diploma a fine sessione.

La sicurezza è solo uno dei tanti aspetti che i visitatori possono approfondire nei padiglioni di Expo Casa 2025, che rappresenta un viaggio completo nel mondo dell’abitare. La manifestazione organizzata da Epta Confcommercio Umbria offre consigli e suggerimenti per migliorare il comfort abitativo, con esperti, aziende e professionisti a disposizione.

La giornata di martedì 4 marzo sarà dedicata alla rigenerazione urbana e ai nuovi modelli abitativi. Alle 15:45, nell’Area Eventi (Padiglione 8, Corsia C), si terrà il convegno “Le 3 S dell’abitare: Social, Student e Senior Housing. Progetti e sviluppo della rigenerazione urbana in Umbria”, a cura di Coop Umbria Casa. L’incontro analizzerà le soluzioni di social housing, student housing e senior housing, migliorando l’accessibilità alla casa per diverse fasce di popolazione e contribuendo a città più sostenibili e inclusive.