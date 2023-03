Nati per leggere, mercoledì 15 marzo alle ore 17 “Papà Leggimi una storia”

Un incontro al mese dedicato a mamme, papà, nonne e nonni con i loro bambini da 0 a 6 anni presso la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe. Mercoledì 15 marzo alle ore 17 “Papà Leggimi una storia”. Nati per leggere, un programma nazionale, promosso da Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino onlus, per sostenere la lettura in famiglia. “Grazie alle nostre bibliotecarie, a Michela Giuglietti, a tutte le volontarie Nati per Leggere, per tutte le iniziative che coinvolgono la nostra comunità, i nostri bambini e i loro genitori, per far crescere e favorire la passione per la lettura, ha detto il Sindaco Paola Lungarotti”.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 12 aprile ore 17

E’ primavera piccolo orso

Mercoledì 10 maggio ore 17

Mamma leggimi una storia

Per Info e Prenotazioni:

bibliotecabastia@sistemamuseo.it

075 8005325

La Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra è aperta con i seguenti orari:

Lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30

Sabato dalle 10 alle 13