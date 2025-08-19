Bastia Umbra: disservizi illuminazione minacciano sicurezza

Sinner “Un po’ di riposo prima di tornare al lavoro” Dopo il ritiro a Cincinnati contro Alcaraz, l'azzurro mette nel mirino gli Us Open.

Ucraina, Trump “Sì a garanzie di sicurezza ma non sarà la Nato” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ci sarà “una certa forma” di garanzia per la sicurezza dell’Ucraina, ma “questa forma” non può essere rappresentata dalla Nato. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervistato dalla Fox. Secondo Trump, la visione russa è che con la Nato significherebbe avere “il tuo nemico che siede […]

Ucraina, La Russa “Speranze per pace giusta non sono più una chimera” ROMA (ITALPRESS) – “Le speranze per una pace giusta e duratura non sono più una chimera. Senza l’eroica volontà degli ucraini, con l’aiuto dell’Occidente, di resistere all’aggressione russa non ci sarebbero mai state concrete possibilità di accordi per far cessare la guerra ma solo la resa e la pace dei cimiteri. L’Italia è con Giorgia […]

Baudo, chiusa la camera ardente al Teatro delle Vittorie ROMA (ITALPRESS) – E’ stata chiusa la camera ardente allestita perPippo Baudo al Teatro delle Vittorie, a Roma. All’esterno una folla di cittadini e ammiratori ha accolto l’uscita del feretro con un applauso. I presenti hanno applaudito anche al momento della partenza del carro funebre, diretto sotto l’ufficio di Baudo, in via della Giuliana, prima […]

Baudo, Amadeus “Sarebbe giustissimo intitolargli Teatro delle Vittorie” ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è l’erede di Baudo, di Costanzo, di Mike Bongiorno, di Raffaella Carrà semplicemente perchè erano unici”. Lo ha detto Amadeus, parlando con i giornalisti all’uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie.“Sarebbe una cosa giustissima, bellissima, Pippo era affezionato a questo teatro” ha affermato il conduttore parlando della […]

Ucraina, Tajani “A Washington passo avanti verso la pace” BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – I colloqui tenuti a Washington sono “un passo in avanti della direzione della pace che va costruita”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Berna, in Svizzera. “C’è ancora molto lavoro da fare, però mi pare che la decisione di avere un confronto […]

Intesa Sanpaolo, donazioni per 60 milioni di euro con “For Funding” MILANO (ITALPRESS) – Una raccolta di circa 60 milioni di euro a favore di 350 organizzazioni del Terzo Settore, sono i numeri raggiunti dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, tramite la Direzione Impact. Grazie alle donazioni degli utenti e della banca stessa, dal 2017 a giugno di quest’anno attraverso […]

Piantedosi “Su uso del taser polemiche pretestuose” ROMA (ITALPRESS) – “Il profondo cordoglio per il decesso di due persone, dopo che era stato usato su di loro il taser, non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine. L’autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e […]

Webuild, contratto per galleria Santomarco su linea alta velocità Sa-Rc MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Webuild, in consorzio, si è aggiudicato il contratto da 1,6 miliardi di valore complessivo (di cui il 60% in quota Gruppo Webuild) sulla nuova linea AV/AC Salerno Reggio-Calabria per la realizzazione del “Raddoppio Paola-Cosenza” che si estenderà per circa 22,2 km in Calabria, quasi tutti in sotterraneo. Opera principale del […]