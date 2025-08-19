Bastia Umbra: disservizi illuminazione minacciano sicurezza

Civica per Bastia sollecita interventi urgenti su vie critiche
Bastia Umbra – Cresce la preoccupazione dei cittadini per i ripetuti disservizi legati alla pubblica illuminazione in diverse aree della città. Segnalazioni arrivate nelle ultime settimane denunciano tratti stradali rimasti al buio per periodi prolungati, generando situazioni di rischio, disagio e un evidente degrado urbano.
Il gruppo consiliare Civica per Bastia ha presentato un’interpellanza al Sindaco Erigo Pecci, all’Assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli e alla Presidente del Consiglio Comunale Luisa Fatigoni, chiedendo chiarimenti e, soprattutto, azioni concrete e immediate per risolvere il problema.
Tra le zone maggiormente interessate dai guasti figurano Via Battisti, Via Fani, Via Marconi, Via Bernabei, Via Martiri Ungheresi, Via Todi, Via Città di Castello, Via dei Pioppi e la strada di collegamento tra l’area delle Poste e il quartiere XXV Aprile. Quest’ultimo tratto è particolarmente critico, con la totale assenza di illuminazione che mette a rischio la sicurezza dei cittadini che lo percorrono quotidianamente.
La vicenda assume maggior rilevanza in vista della Festa del Palio di San Michele, quando la città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, rendendo indispensabile un ripristino immediato del servizio per garantire decoro urbano e sicurezza.
Nell’interpellanza, Civica per Bastia richiede di chiarire le cause dei continui guasti, comunicare eventuali piani straordinari di manutenzione o sostituzione delle linee e indicare tempi certi per il ripristino definitivo. Particolare attenzione viene chiesta per il collegamento con il quartiere XXV Aprile, al fine di tutelare cittadini e visitatori.
“La pubblica illuminazione è un servizio essenziale – sottolineano i consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa – non possiamo accettare che interi quartieri restino al buio per settimane, compromettendo sicurezza e qualità della vita.”
Il gruppo continuerà a monitorare la situazione e ad agire nelle sedi istituzionali, puntando a garantire una Bastia Umbra più sicura, decorosa e ben amministrata.
Catia Degli Esposti
Fabrizio Raspa
Consiglieri Comunali – Civica per Bastia
