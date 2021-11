Sabato 27 DigiPass incontro i cittadini sui servizi offerti e le nuove funzioni

Sabato 27 al DigiPass incontro con i cittadini sui servizi offerti e le nuove funzioni

Sabato prossimo, 27 novembre alle ore 11, si terrà presso la sede del Palazzetto del Capitano del Perdono di Santa Maria degli Angeli un incontro pubblico dedicato alle attività del DigiPass, sportello di facilitazione digitale a disposizione della comunità. L’incontro è rivolto ai cittadini dei cinque Comuni della Zona Sociale 3 tra cui Bastia Umbra, oltre a Assisi, Bettona, Cannara e Valfabbrica.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

L’appuntamento rivolto alla cittadinanza e alle associazioni sarà un momento di informazione sui servizi offerti proprio dal DigiPass. In particolare ci sarà un focus sulle nuove funzioni del portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Dal 15 Novembre è infatti possibile per ogni cittadino accedere alla piattaforma tramite SPID, Carta di identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per scaricare gratuitamente e in autonomia i propri certificati anagrafici e quelli del proprio nucleo familiare.

Il Comune di Bastia Umbra è inserito nella piattaforma dal 2019 e come detto dal 15 novembre anche per i cittadini della nostra città è possibile accedere gratuitamente all’Anpr.

All’incontro saranno presenti il Sindaco Paola Lungarotti l’Assessore Filiberto Franchi oltre ai delegati degli altri Comuni proprio per avviare questo dialogo con i cittadini presenti sul tema del digitale.

Per partecipare all’evento è obbligatorio prenotare telefonando al numero 075- 8138448 o inviando una mail all’indirizzo digipass@comune.assisi.pg.it

L’accesso al Palazzetto è consentito solo con Green Pass.