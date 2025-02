Rinascita della Scuola di Cipresso a Bastia: un progetto condiviso

Rinascita della Scuola – L’incontro di ieri sera al Centro Sociale di Cipresso, organizzato dall’Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione dei cittadini del quartiere per discutere il progetto di riqualificazione dell’ex Scuola di Cipresso. La chiusura della scuola, ormai in stato di abbandono da molti anni, ha rappresentato una significativa perdita per la comunità locale in termini di socialità e aggregazione.

L’Amministrazione, riconoscendo l’importanza della struttura come punto di riferimento del quartiere, ha avviato un percorso di condivisione con i cittadini. Durante il dialogo, è emersa la volontà comune di trasformare l’ex scuola in un polo aggregativo, ricreativo e associativo di tipo socioculturale, a beneficio di tutta la comunità di Cipresso e di Bastia Umbra.

L’intenzione dell’Amministrazione è di elaborare un progetto finanziabile tramite bandi regionali, nazionali ed europei, raccogliendo le proposte e le osservazioni dei cittadini espresse durante l’incontro. Questo progetto mira a restituire l’ex Scuola di Cipresso alla città, valorizzandola come spazio di socialità e partecipazione.

In conclusione, l’incontro ha rappresentato un importante passo avanti nel percorso di riqualificazione della struttura, testimoniando l’impegno dell’Amministrazione e dei cittadini nel costruire un futuro migliore per il quartiere. La collaborazione tra istituzioni e comunità sarà determinante per il successo del progetto, che mira a ridare vita a un luogo caro a tutti.