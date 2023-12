Sport e solidarietà: il Comitato Regionale Umbria Figc-Lnd guarda al futuro

“Un anno segnato da sfide e difficoltà. Questo periodo storico, caratterizzato da conflitti internazionali e difficoltà economiche, ha messo in evidenza l’importanza dei valori di fratellanza, amicizia e solidarietà”. A dire questo è Luigi Repace, Presidente del Comitato Regionale Umbria Figc-Lnd, che durante la conferenza di fine anno ha condiviso con noi i giornalisti la sua riflessione sull’anno che sta per concludersi.

In questo contesto, lo sport, e in particolare il calcio dilettantistico, svolge un ruolo fondamentale. Grazie alla passione e al duro lavoro di tutti i soggetti coinvolti – Presidenti, Dirigenti, Tecnici, Calciatori, Direttori di Gara, Collaboratori, appassionati e tifosi – lo sport dilettantistico continua a promuovere valori e principi sani.

Il Comitato Regionale Umbria si impegna a basare il proprio lavoro su questi valori. Da essi nascono i progetti portati avanti nel corso dell’anno, come il Torneo della Pace, che promuove la cultura della solidarietà e dell’interscambio, e il progetto “Il Calcio va a scuola”, che coinvolge le scuole del territorio e mira a diffondere messaggi importanti e a favorire il contatto tra il mondo dello sport e quello dell’istruzione.

Il Comitato si impegna anche a promuovere la cultura sportiva, attraverso sinergie con l’Università e programmi di aggregazione tra ragazzi e ragazze, finalizzati a diffondere un messaggio di accettazione della diversità e a combattere la violenza di ogni genere.

Repace è convinto che il lavoro del Comitato porterà i risultati sperati, grazie al supporto di tutti. È inoltre convinto che gli sforzi congiunti contribuiranno a creare un mondo migliore per le future generazioni.

L’impegno del Comitato non si ferma qui. In un momento in cui la Riforma dell’Ordinamento Sportivo ha segnato un profondo cambiamento, trasformando la passione per il calcio in un impegno professionale, il Comitato si impegna a offrire il dovuto supporto alle Società.

Repace conclude ringraziando tutti per le emozioni condivise e sperando in nuove emozioni per l’anno a venire. Augura a tutti un sereno Natale e un 2024 ricco di gioie e soddisfazioni.