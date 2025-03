Stati Generali Agricoltura in Umbria: Tavoli Tematici a Confronto

Coldiretti riunisce esperti e istituzioni per il futuro del settore

Stati Generali Agricoltura – Gli Stati Generali dell’Agricoltura e Agroalimentare dell’Umbria si sono svolti ad Agriumbria, con Coldiretti che ha coordinato 12 tavoli tematici sui temi cruciali per il comparto agricolo e agroalimentare regionale. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre cento tra imprenditori, rappresentanti di enti, istituzioni ed esperti del settore. La conferenza stampa, presieduta dal presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, si è tenuta presso lo stand Coldiretti all’Umbriafiere, con la presenza di Simona Meloni, Assessore all’Agricoltura, Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere, e di Dario Nardella, Europarlamentare, e del Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci.

Gli interventi hanno trattato le principali criticità e le necessità per il futuro del settore agricolo regionale, in particolare la gestione del rischio legato ai cambiamenti climatici. Le assicurazioni agricole agevolate sono state identificate come uno strumento essenziale per proteggere i redditi e le colture, ma è emersa la necessità di accelerare i pagamenti e procedere con una riforma ottimale del sistema assicurativo.

Settore Olivicolo

Il settore dell’olio d’oliva umbro è stato al centro del dibattito. Nonostante i successi dei bandi regionali mirati all’ammodernamento e all’aggregazione delle aziende, la creazione di un Consorzio di Tutela rimane una priorità per rafforzare la DOP dell’olio umbro. A lungo termine, le politiche devono puntare su promozione e contratti di filiera per sostenere le produzioni di qualità certificata.

Turismo Rurale e Aree Interne

Un altro punto focale è stato il ruolo crescente del turismo rurale e delle aziende agrituristiche, che sono diventati pilastri per l’economia delle aree interne della regione. Il turismo esperienziale, che include settori come oleoturismo, enoturismo e turismo gastronomico, rappresenta una risorsa per lo sviluppo sostenibile e per il mantenimento della coesione sociale nelle zone più marginali.

Cibo e Filiera Corta

Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione dei prodotti locali e al rafforzamento del modello di filiera corta. I mercati degli agricoltori di Campagna Amica sono stati riconosciuti come esempi positivi di collegamento diretto tra produttori e consumatori. L’obiettivo è aumentare la presenza dei prodotti umbri nei circuiti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e nella ristorazione, oltre a garantire la trasparenza e l’origine certa delle produzioni alimentari.

Settore Vitivinicolo

Il comparto vitivinicolo umbro, riconosciuto come uno degli assi portanti dell’agricoltura regionale, ha sottolineato l’urgenza di difendere l’eccellenza del vino umbro, minacciata da etichette allarmistiche e dai dazi protezionistici che potrebbero danneggiare l’export. È emersa la necessità di proseguire con politiche che valorizzino qualità e territorio.

Cereali e Innovazione

Nel settore dei cereali, sebbene i prezzi all’origine siano bassi e i costi di produzione siano aumentati, gli esperti hanno ribadito l’importanza di puntare sull’innovazione, la qualità e la tracciabilità, con un’attenzione particolare alla riorganizzazione dell’offerta e alla creazione di progetti di filiera.

Gestione delle Risorse Idriche

Nel settore ambientale, è stata ribadita l’urgenza di investimenti per contrastare la siccità e il dissesto idrogeologico. È stato sollevato il bisogno di avviare il Piano Invasi, proposto da Coldiretti e Anbi, per migliorare la gestione delle risorse idriche, e di uniformare i prezzi dell’acqua agricola a livello regionale.

Zootecnia e Sicurezza

La zootecnia ha posto l’accento sui costi di gestione e sulla sicurezza sanitaria degli allevamenti. L’obiettivo è difendere la qualità delle produzioni zootecniche umbre e sostenere politiche che favoriscano una distribuzione più equa del valore lungo la filiera.

Credito e Accesso alle Risorse

La questione dell’accesso al credito ha rappresentato un altro tema centrale, con il riconoscimento che molte aziende continuano ad affrontare difficoltà economiche a causa della crisi di liquidità. È stato richiesto un impegno maggiore delle istituzioni per semplificare l’accesso al credito e adottare misure straordinarie in favore delle imprese in difficoltà.

Lavoro e Agricoltura

La sicurezza sul lavoro e la trasparenza nel mercato del lavoro sono stati riconosciuti come obiettivi strategici. È stato proposto di rivedere il sistema degli ingressi nel settore agricolo, superando le barriere burocratiche e migliorando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo di qualità, contrastando fenomeni come il caporalato.

Formazione e Innovazione

Il tema della formazione è stato trattato in relazione alle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’agricoltura di precisione. Sono stati proposti nuovi bandi per sostenere i giovani agricoltori, promuovendo l’innovazione nel settore e incentivando il ricambio generazionale.

Conclusioni

Gli Stati Generali dell’agricoltura e dell’agroalimentare in Umbria hanno rappresentato un’opportunità di confronto per le imprese agricole, gli enti e le istituzioni per definire le priorità per il futuro del settore. Le discussioni hanno evidenziato le sfide legate ai cambiamenti climatici, all’accesso al credito, alla valorizzazione dei prodotti locali e all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura regionale.