Assessora Furiani incontra Gesenu per migliorare i servizi

Questa mattina, l’Assessora Ramona Furiani, accompagnata dalla Responsabile del Settore Debora Berti e dai dipendenti Mirko Ascani e Gabriele Gunnellini, ha incontrato i dirigenti di Gesenu. L’incontro aveva l’obiettivo di esaminare i servizi attualmente in vigore tra il Comune e l’azienda, per individuare possibili miglioramenti nella pulizia dei marciapiedi e delle caditoie stradali, oltre all’aumento dei cestini della spazzatura in aree comunali dove sono assenti, come la Pista ciclabile di Cipresso.

L’incontro mirava a potenziare i servizi di igiene per garantire una maggiore pulizia della città. Tra i temi discussi, la dotazione di nuove macchine spazzatrici per migliorare l’efficienza della pulizia stradale. Si è anche parlato dell’organizzazione degli interventi di pulizia, con la possibilità di aumentare la frequenza degli interventi nelle zone dove attualmente avvengono ogni quindici giorni o mensilmente, per rispondere meglio alle esigenze della città.

L’Amministrazione comunale ha come obiettivo primario ottenere il massimo livello di pulizia della città. Per questo, sta lavorando intensamente per migliorare i servizi offerti, considerando anche un sistema di controllo per l’abbandono dei rifiuti attraverso la riattivazione del servizio di fototrappola e del vigile ambientale.