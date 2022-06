Fabio Morbidini in cammino verso la sesta Olimpiade

Fabio Morbidini, classe 1970, fisioterapista e preparatore atletico bastiolo della squadra nazionale di pugilato, vanta già cinque presenze ai giochi olimpici, nello staff tecnico della Federazione Pugilistica Italiana.

Dal 25 giugno al 5 luglio è stato accreditato con la nazionale di Pugilato, con Italia Team (Coni) per la XIX Edizione dei Giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria. 370 azzurri, donne e uomini impegnati in 24 discipline con 6 Azzurre e 9 Azzurri dell’Italia Boxing Team.

L’evento sportivo estivo più importante del bacino del Mediterraneo segna il primo passo verso i giochi olimpici di Francia 2024. In bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete, a Fabio Morbidini dalla sua Bastia, per raggiungere il record della sesta Olimpiade, per entrare nella storia.