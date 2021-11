Mastelli Gest non svuotati causa sciopero in ritiro il 9 novembre 2021

S

aranno ritirati a partire da domani i mastelli non svuotati in data odierna da Gest a causa dello sciopero nazionale dei dipendenti del settore ambientale, di cui si era data comunicazione preventiva. L’avviso, da parte del gestore GEST-Gesenu, è quello di lasciare esposti i mastelli che non dovessero essere stati svuotati in data odierna, perché il recupero inizierà da domani, martedì 9, e proseguirà fino a sabato se necessario.