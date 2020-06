Chiama o scrivi in redazione

Motorino abbandonato lungo il percorso verde, avvisati i Carabinieri

«Non so se riuscite a trovare spazio per questa segnalazione e soprattutto se è di vostro interesse pubblicarla». Chi ci ha scritto ha esorido così e noi “certo che pubblichiamo”. «Ieri pomeriggio al percorso verde che va da Bastiola – scrive questo nostro lettore – (sotto il ponte per intenderci) alle Poste di Bastia, c’era un motorino buttato a terra ai margini della strada. Il motorino è un Aprilia SR (credo!!!) e dalla foto si vede anche la targa».

E in ultimo scrive anche di aver provveduto ad avvertire i Carabinieri, “magari è stato rubato in zona e magari qualche ragazzo lo sta cercando”.

Bel gesto di civiltà, grazie.