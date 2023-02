Esperia Cinema Studio Junior prende il via il ciclo di appuntamenti

Prende il via Esperia Cinema Studio Junior, ciclo di appuntamenti per i più piccoli che proporrà incontri, laboratori e attività legate al mondo del cinema e dell’audiovisivo. Nell’ambito del progetto “Tessere di Comunità – Pratiche collettive di rigenerazione umana”, di cui il Comune di Bastia Umbra è partner, all’interno dell’azione n.4 – Scuola di Cinema, una serie di appuntamenti dedicati ai bambini. Incontri, laboratori e attività legate al mondo del cinema e dell’audiovisivo. Il primo appuntamento è in programma per sabato 18 febbraio dalle ore 15 alle ore 18 presso il Cinema Esperia.

Dopo la partenza dei corsi di audiovisivo e cinema per giovani, ragazzi e adulti,

l’opportunità di far vivere questa esperienza anche ai bambini.

Si inizia sabato 18 febbraio al Cinema Teatro Esperia di Bastia “CHE BELLO ESSERE MITICI”: alle 15.00 l’incontro-laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. Rodolfo Mantovani diventerà una speciale guida alla scoperta dei miti greci attraverso racconti, visioni e giochi tutti da scoprire! L’appuntamento è a cura di FARE Cooperativa Sociale in collaborazione con il Cinema Teatro Esperia . Alle ore 16.00 seguirà una merenda per tutti e alle 16.30 la visione del film di animazione ARGONUTS – Missione Olimpo, che concluderà il pomeriggio.

Il servizio, oltre ad offrire uno spazio ludico-educativo, esperienziale e di socializzazione, vuole dare anche una risposta ai genitori che lavorano o a coloro che vogliono promuovere per i propri figli una esperienza di piccola autonomia in un ambiente sicuro e professionale. I bambini, infatti, potranno partecipare alle attività senza la presenza dei genitori.

Sarà cura dello staff guidare la partecipazione al laboratorio e la visione del film insieme a nuovi amici con l’obiettivo di rafforzare, nell’esperienza ludica, le attitudini relazionali. Il costo, comprensivo di biglietto per il cinema, del laboratorio e della merenda è di 15 euro.

POSTI LIMITATI