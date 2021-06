Chiama o scrivi in redazione

Domenica 27 giugno Fiera d’Estate a Bastia Umbra

Luoghi, persone, voglia di ripartire.

Con più di 120 espositori L’Arte e la Terra con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra dalle 8.00 alle 20.00, propone prodotti tipici, food, artigianato, abbigliamento, biancheria per la casa, piante e fiori, dolciumi artigianali, hobbismo.

In ottemperanza alle linee guida governative per il contrasto dell’infezione da Sars covid-19, si invita il pubblico a rispettare le regole. Le vie dove si svolgerà la fiera sono:

-Piazza Mazzini (tutta)

-Via Veneto tutta (da Voglia di Pasta alla rotonda del Cinema Esperia)

-Via Roma tutta (da Piazza Mazzini alla rotonda del Palio de San Michele) -Via Marconi (dalla scuola “Don Bosco” all’incrocio con Via Fani)

-Via Firenze dalla rotatoria del Cinema Esperia fino all’incrocio con Via San Rocco