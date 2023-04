I servizi offerti dall’Amministrazione Comunale alle imprese, giovani e attività commerciali

Presso la Sala Stampa Centro congressi Umbriafiere sabato 1 Aprile durante Agriumbria sono stati presentati i servizi offerti dall’Amministrazione Comunale alle imprese, ai giovani, alle attività commerciali.

Alla conferenza erano presenti il Sindaco Paola Lungarotti, l’Assessore Valeria Morettini, professionisti, cittadini, i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, per Confcommercio Bastia il Presidente Marco Montecucco e la Vicepresidente Silvia Marini, per Fipe Fabiola Mela, per CNA Bastia- Assisi Antonello Cozzali, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Perugia il dott. Carlo Ceraso e la dottoressa Giovanna Magherini.

Dopo i saluti del Presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Perugia Dott. Enrico Guarducci ha presentato il Punto d’Ascolto Sovraindebitamento e Sportello del Cittadino aperto presso Coworking solidale di Bastia Umbra. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, mette a disposizione infatti nello sportello presso il Coworking di via Cesare Battisti 12 a Bastia Umbra attraverso la convenzione già stipulata, la professionalità del proprio “Organismo di Composizione della Crisi”, figura prevista dalla legge 3/2012 ed inserita nel Codice della Crisi di Impresa.

Un professionista abilitato, specializzato in tematiche di gestione della crisi, per fornire informazioni ed assistenza, garantendo la riservatezza, ai cittadini che si trovino in situazione di difficoltà, al fine di consentire loro, ove ne ricorrano i presupposti, l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalle norme. Con la convenzione attivata con Comune è attivo lo Sportello del Cittadino con il quale vengono fornite informazioni di orientamento e di primo indirizzo, sulle materie di pertinenza della professione di commercialista (fiscale, amministrativa, commerciale). Lo sportello per il Punto d’Ascolto Sovraindebitamento sarà attivo il primo e il terzo giovedì di ogni mese. Lo Sportello del Cittadino l’ultimo mercoledì di ogni mese

Il Dott. Mauro Marini per Sviluppumbria S.p.A ha proiettato il video dei 50 anni di attività di Sviluppumbria sottolineando l’importanza dell’informazione e dell’orientamento per le attività commerciali e i singoli cittadini. Le persone fisiche, le imprese, le start up, i giovani, gli imprenditori, gli artigiani, potranno incontrare i professionisti per conoscere, agevolative regionali a sostegno della creazione e sviluppo delle imprese locali.

Dalla firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria SpA avvenuta a Settembre 2022, lo sportello informativo dedicato al mondo del lavoro e alla divulgazione di nuove opportunità per favorire l’autoimpiego e la creazione delle imprese locali ha già visto registrare molti appuntamenti, molti incontri tra i professionisti e la cittadinanza per erogare servizi sempre più mirati e vicini alle esigenze del territorio, inserendo gli interventi per lo sviluppo dell’imprenditoria in un sistema integrato di sostegno al lavoro in tutte le sue forme, compresa l’autoimprenditorialità con particolare riguardo a giovani e donne.

Lo Sportello Informativo Territoriale attivo presso il Settore Cultura è stato presentato dalla società Mind con il Dott. Diego Pieroni e Dott.ssa Irene Fallocco su bandi di finanziamento diretti ed indiretti, sia pubblici che privati, proposti a livello locale, nazionale ed europeo. L’attività dello sportello è svolta da professionisti qualificati in collaborazione con il Servizio Progettazione Fondi UE del Settore Cultura Turismo Sport del Comune di Bastia Umbra. Uno strumento per le imprese, commercianti, artigiani, liberi professionisti, scuole, terzo settore e associazioni del territorio. Per informazioni, appuntamenti:– tel. 0758018250 – 075 8018252

Per appuntamenti con i professionisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia – E di Sviluppumbria S.p.A tel. 0758018318 – 203