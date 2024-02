Gruppo Giovanile di Costano, Simone Bordichini riconfermato presidente, eletto il nuovo consiglio direttivo

Rinnovato il direttivo del Gruppo Giovanile di Costano Aps (Associazione di Promozione Sociale). Simone Bordichini è stato riconfermato presidente. Il nuovo direttivo, composto da oltre il 50 per cento dei giovani del paese, per altri due anni si occuperà di organizzare la Sagra della Porchetta di Costano e la condurrà al 50esimo anno.

La 49esima edizione si svolgerà dal 23 agosto all’1 settembre 2024. “I giovani stanno entrando all’interno dell’associazione – fa sapere Bordichini – ripartiamo con nuove idee e stimoli. C’è un passaggio lento di consegne ai ragazzi. Sono loro che in futuro si dovranno occupare della sagra e dovranno far di tutto per non far morire la tradizione della nostra terra”.

Il nuovo direttivo è così composto: Simone Bordichini (presidente), Riccardo Meschini è il vicepresidente, Luca Belli (Cassiere), la segretaria è Federica Aisa, i consiglieri sono Diego Donati, Armando Meschini, Alberto Fioriti, Giacomo Santoni, Valerio Tortoioli, Damiano Caccinelli e Mattia Bracalenti.

Il gruppo giovanile di Costano il 10 marzo farà il pranzo annuale del tesseramento dove devolverà, come ogni anno, una somma di denaro a un’associazione benefica.

LA STORIA DELLA SAGRA

La sagra oggi è un appuntamento che negli ultimi 10 giorni del mese di agosto attira a Costano eserciti di buongustai provenienti da tutta l’Umbria. Migliaia e migliaia di persone che riempiono le strade di questa piccola comunità immersa nel verde, per gustare la fragranza della porchetta costanese. E anche per assaporare gli antichi aromi dei piatti tradizionali. Arriva nel periodo finale dell’estate e sulla scia di centinaia di sagre paesane che hanno riempito le serate afose di molti umbri, ma non perde la sua forza di attrazione e la sua fama. Una festa all’insegna della buona tavola, quindi, ma anche un impegno che vede la presenza attiva di circa 200 persone. Tutta la comunità e le varie associazioni del paese, con spirito di puro volontariato, collabora per la realizzazione della sagra, sospinto dal Gruppo Giovanile che da circa 30 anni si occupa dell’organizzazione operativa dell’evento.

Da alcuni anni sotto la presidenza prima di Leandro Lunghi ed oggi di Simone Bordichini stiamo vivendo una fase di grande successo, vengono servite mediamente 30.000 persone durante gli 11 giorni di sagra. Ogni anno tutte le associazioni del paese sono in prima linea nella realizzazione della sagra, ma sono soprattutto i giovani i veri protagonisti nell’offrire ai visitatori il gusto inconfondibile delle buone cose di una volta. Insomma, tutta Costano è ogni anno all’opera per allietare il palato di tutti coloro che non mancheranno all’appuntamento con la buona tavola.