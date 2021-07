Apertura iscrizioni servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022

A partire dal 5 Luglio 2021 sono aperte le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico per l’ Anno Scolastico 2021/2022. Le domande dovranno pervenire entro il 31 Agosto 2021.

I residenti nel territorio comunale in possesso di Attestazione ISEE inferiore a € 10.000,00 possono fruire di tariffa agevolata. Gli alunni con certificazione di handicap grave (L. 104/92) sono esenti dal pagamento dell’abbonamento.

Occorre compilare la domanda ed allegare eventuale documentazione che dà diritto a sconti ed esenzioni. La domanda dovrà essere inviata digitalmente utilizzando il servizio on-line del portale Istituzionale (sportello SUT o Istanze on-line), da parte dei cittadini possessori di SPID ( Sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta di identità elettronica).

Nella sezione “iter della pratica” l’utente può visualizzare lo stato del procedimento. In via residuale (in mancanza di SPID o CIE) le istanze, eventuali ulteriori documentazioni e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: marina.pedone@comune.bastia.pg.it.

Tutte le informazioni e la documentazione inerente il Servizio, sono scaricabili accedendo alla home-page del sito Istituzionale – Istanze on- line – Servizio Trasporto(non è richiesta autenticazione) o cliccando al link: https://www.comune.bastia.pg.it/zf/index.php/suap/informazioni

Per informazioni:

Responsabile del Settore Servizi alla persona e politiche scolastiche

dott.ssa Giuseppa Anatra tel. 075/8018220 e-mail: giuseppa.anatra@comune.bastia.pg.it

Funzionario incaricato

Marina Pedone 075/8018290 e-mail: marina.pedone@comune.bastia.pg.it