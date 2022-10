Search for: Search Button

Studenti Erasmus, prima di partire per la Grecia, ricevuti in Comune

Studenti Erasmus – In partenza Alcuni alunni della scuola secondaria Colomba Antonietti accompagnati da cinque docenti, si recheranno nel mese di ottobre, a Ioannina in Grecia per far visita ai partner del progetto Erasmus sul Rinascimento europeo. Il progetto Erasmus tra tre scuole europee a cui partecipa l’Ist. Comprensivo Bastia 1 con gli studenti della città di Ioannina in Grecia eWels in Austria è iniziato nel 2020. Nel mese di maggio gli studenti gemellati di Grecia e Austria sono stati accolti a Bastia con iniziative e visite per conoscere la nostra realtà e la nostra regione.

Dopo lo spettacolo sul Rinascimento italiano realizzato dagli studenti in collaborazione con Rodolfo Mantovani presso il Cinema teatro Esperia, anche i nostri ragazzi parteciperanno ad uno spettacolo con i loro amici Greci. “Un progetto lodevole – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – al quale vanno i complimenti anche dell’assessore alle Politiche Scolastiche Daniela Brunelli, si ringraziano tutti i docenti, in particolare le professoresse Maranzana e Rossetti senza mai dimenticare i genitori sempre sensibili alle iniziative. per promuovere un interscambio culturale di crescita ed integrazione culturale.

Viva e partecipata è la realtà delle nostre scuole e dei nostri studenti nei progetti Erasmus, sempre nel mese di maggio di quest’anno in Municipio sono stati accolti un gruppo di studentesse e studenti provenienti da Barreiro (Lisbona, Portogallo), Slatina (Romania), Saint-Denis, Isola di Reunion nell’Oceano Indiano (Francia) con i rispettivi insegnanti nel progetto Erasmus IPC Marco Polo, con le corrispondenti classi 3^e 4^ A di Bastia. Tante attività sono state svolte con gli insegnanti e gli studenti anche durante il Gemellaggio con Höchberg nello scorso mese di settembre qui a Bastia incentivando anche in queste occasioni incontro e confronto, interscambio, crescita ed integrazione culturale”.