Manifestazione Urban Nature WWF percorso Verde a Bastia Umbra

Manifestazione Urban Nature WWF – Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi partecipa alla manifestazione Urban Nature promossa dal WWF per il giorno domenica 9 ottobre 2022. Una passeggiata lungo il Percorso Verde di Bastia Umbra alla scoperta delle specie alloctone e della biodiversità urbana. L’appuntamento è per le 9.30 in via del Guado 22 e si svilupperà fino alla confluenza tra il Torrente Tescio e il Fiume Chiascio.

Durante la manifestazione saranno mostrati esemplari di fauna selvatica in cura presso il Centro Recupero Animali Selvatici ed Esotici di Formichella del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi. Alla chiusura della manifestazione indicativamente prevista per le 12.30, verrà reimmesso in natura un rapace diurno riabilitato dalle donne e dagli uomini dei Carabinieri della Biodiversità di Assisi.

La prenotazione è obbligatoria: Reparto Carabinieri Biodiversità Assisi tel 075 812286

Mail 043645.001carabinieri.it