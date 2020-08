La cabina Enel abbandonata diventa un’opera d’arte

Venerdì 28 alle ore 11.30 l’inaugurazione del “Murales di San Michele” in via San Costanzo a Bastia Umbra, alla presenza del Sindaco Paola Lungarotti, della Giunta, dei Consiglieri, dei dirigenti Enel Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, Francesco Rondi, Responsabile E-Distribuzione area centro nord e Davide Balzini, Responsabile E-Distribuzione Zona Umbria.

E-Distribuzione ha ideato da alcuni anni un progetto importante che trasforma, un po’ in tutta Italia, le cabine elettriche in tele per street artist per porre cura e attenzione verso il paesaggio puntando alla sostenibilità ambientale. Gli artisti Bastioli, Il Coffee – Kyoto – Mr Coma –Tyke, attraverso la trasposizione della tecnica giapponese del kintsugi, ci mostrano un San Michele che ha curato le sue ferite con l’oro. Così facendo le fratture diventano trame preziose. Divenire più forti di prima, per iniziare un cammino; è l’essenza della resilienza. E’ l’omaggio alla comunità tutta di Bastia Umbra.