Chroma Festival, il rapper Nitro aprirà la quattro giorni di musica all’Umbriafiere di Bastia Umbra

Ad aprire la nuova grande edizione, la VI, del Chroma Festival sarà Nitro, di ritorno sulle scene con il nuovo album “Outsider”, in uscita il 7 aprile. Il primo nome per la quattro giorni a Bastia Umbra di musica ricchissima di ospiti ed attrazioni (per la prima volta nell’area esterna di Umbriafiere) è quindi quello del rapper scuola Machete Empire, che forte dei due singoli già usciti è pronto ad imporsi nuovamente sulla scena hip hop nazionale.

Sarà quindi lui l’headliner della prima serata (1 giugno). Nel nuovo disco le due anime rap e rock dell’artista sono cucite insieme in 14 tracce che raccontano un viaggio, quello della crescita personale: da un lato l’essenza urban, che affonda le radici nell’hip hop old school, dall’altro il lato rock, con distorsioni sporche, bassi potenti e versi urlati.

Da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2023, con un giorno in più rispetto allo scorso anno, è quindi pronto a tornare l’evento musicale di punta dell’inizio dell’estate umbra: la migliore scena musicale contemporanea italiana, con in evidenza anche quella regionale, andrà in scena per la prima volta nella nuova location a dimostrazione di una rassegna in grande crescita.

Prossimamente saranno annunciati anche gli altri ospiti che si esibiranno al festival, insieme alla presenza di una miriade di band, DJs e collettivi artistici dell’Umbria.

Gli abbonamenti full pass ed i biglietti single day sono già in vendita sul sito del festival: www.chromafestival.it.

Nitro

Nitro fa notare il suo talento nel 2012 partecipando a “Spit”, la trasmissione di Mtv dedicata al freestyle, e arrivando in finale. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete e diventa uno dei rapper italiani più seguiti sui social network.

Il suo debutto solista, Danger (2013), targato Machete Empire Records, lo afferma come rapper di punta della nuova scena italiana. Da qui in poi calca sempre più palchi in giro per tutta Italia. Nell’estate del 2014 con la sua crew è uno dei protagonisti del Machete Mixtape vol III, certificato disco d’oro, e del seguente tour sold out.

Nel 2015 pubblica il nuovo album per Sony Music, Suicidol, che esordisce al 1° posto in classifica su iTunes. In autunno parte ufficialmente il Suicidol Tour che si conclude, a inizio 2016, a Milano, con l’ennesimo sold out e tanti ospiti sul palco, tra cui Fabri Fibra.

A maggio 2016 esce, sempre per Sony Music, Suicidol – Post Mortem, l’edizione speciale contenente inediti prodotti da Low Kidd e Slait. Suicidol viene certificato disco d’oro da FIMI ed è l’occasione per partire per un’altra serie di date dal vivo e di instore. Nel frattempo, i singoli di Suicidol superano 30 milioni di views su YouTube, che vanno sommate a quelle dei video estratti da Suicidol – Post Mortem. Nel 2017, invece, Pleasantville viene certificato disco di platino (nel 2021 diventerà doppio platino) e Rotten disco d’oro (nel 2019 sarà poi platino).

Altri singoli in cui Nitro figura come ospite raggiungono certificazioni importanti da FIMI/GfK Italia: Trankilo di Vegas Jones è disco di platino, Title? di Salmo è oro e Mob di Lazza è certificato platino. E mentre riceve tutti questi riconoscimenti, Nitro si chiude di nuovo in studio per produrre nuova musica. Così a inizio 2018 pubblica Infamity show, il primo singolo del suo nuovo album per Sony Music, No comment che, pur conservando un’impronta underground, oltre a battere il record di streaming italiano di un singolo album in 24 h su Spotify, dopo una settimana è primo nella classifica FIMI e dopo tre settimane è certificato disco d’oro (nel 2019 è platino). Un exploit che porta Nitro a fare un lungo e affollato instore tour e a registrare, di nuovo, continui sold out durante il ‘No comment tour” che, per quasi un anno e mezzo, tocca tutta Italia, compresi i palchi di grandi manifestazioni come il Concerto del Primo Maggio a Roma o di Radio Italia Live a Milano.

A fine 2018, tra una data dal vivo e l’altra, Nitro diventa il primo artista italiano a partecipare all’esclusivo format internazionale, con base a Berlino, Colors. Mentre nell’estate 2019 è uno dei protagonisti di “Machete Mixtape 4”, disco che batte ogni record e si piazza al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila.

Il 6 marzo 2020 esce “GarbAge”, nuovo album del rapper che conquista subito il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana, ottenendo il disco d’oro nel 2021.

A tre anni dall’uscita di “GarbAge”, il rapper ha annunciato il nuovo album “Outsider” in uscita venerdì 7 aprile.