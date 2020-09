Corso per volontari Nati per la Musica progetto Bastia Città che Legge

Nell’ambito del progetto Bastia Città che Legge il corso già in programma rimandato causa Covid-19 è stato riprogrammato all’Auditorium Sant’Angelo Bastia Umbra per venerdì 20 e sabato 21 novembre 2020. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 20 ottobre 2020.

La musica è una buona pratica che se attuata precocemente e con continuità, sostiene la crescita dei bambini e permette al bambino di sviluppare la capacità di ascolto e di osservazione dell’ambiente sonoro, maturare le proprie potenzialità espressive, comunicative, immaginative e creative, accrescere le capacità di concentrazione e memoria, rafforzare l’autostima. Nati per la Musica è un programma italiano per la diffusione della musica da 0 a 6 anni, promosso dalla Associazione Culturale Pediatri – ACP, in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino – CSB Onlus.

Nel 2007 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il Programma è stato avviato nel 2006, sulla scia del progetto Nati per Leggere e si inserisce nell’ambito del sostegno alla genitorialità, una delle quattro priorità dell’ACP. Anche la musica, come la lettura, dovrebbe essere una pratica quotidiana, coltivata fin dalla primissima infanzia, utile a favorire uno sviluppo equilibrato e armonico dell’individuo. Le ricerche scientifiche dimostrano che le esperienze nei primi anni di vita sono fondamentali per un ottimale sviluppo complessivo delle bambine e dei bambini.

Nati per la Musica colloca i genitori e il bambino, la famiglia, al centro dell’interesse delle attività, favorendo la collaborazione tra servizi e operatori al fine di creare una rete multidisciplinare. Le finalità delle attività dei Volontari di NpM è quella di promuovere la pratica della musica in famiglia. La formazione degli operatori è fondamentale perché siano offerte ai genitori indicazioni corrette per proporre esperienze musicali adatte al bambino.

Programma

Venerdì, 20 novembre 2020 ore 14 – 18

Registrazione dei partecipanti e presentazioni

“Perché” fare musica in famiglia

Il programma Nati per la musica: obiettivi, principi portanti, modalità di attuazione e ruolo del Volontario NpM

I benefici della musica in famiglia

Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni

La cura del setting: la predisposizione dell’ambiente sonoro dal punto di vista ecologico

Vocalizzare

Dialoghi vocali e canto, ninna nanne, rime, filastrocche e storie musicali in interazione tra l’adulto e il bambino

Sabato, 21 novembre 2020 ore 9-13/14-18

Sviluppo delle attività dei Volontari NpM in un progetto locale

Realizzazione di un progetto locale per le attività dei Volontari NpM

“Suonare con niente” realizzazione e utilizzo di oggetti sonori

Ascolto e produzione

L’ascolto di sé in rapporto agli altri

L’ascolto delle sonorità del corpo

Dall’orchestra famigliare a quella sociale

L’ascolto dell’ambiente

Docenti: Antonella Costantini, Ilaria Porro

Per info: 075 8005325

bibliotecabastia@sistemamuseo.it