Nomination per il Palio de San Michele 2024: Svelati i finalisti

Il Palio de San Michele 2024 prosegue con grande entusiasmo a Bastia Umbra (PG), nonostante il meteo incerto. Dopo la sfilata del rione Moncioveta, intitolata “BLACKOUT”, che ha chiuso le sfilate di quest’anno, sono state ufficialmente annunciate le nomination per i premi “Monica Petrini”, “Stella nascente” e “Miglior Carro”. La giuria, guidata dal regista Gianfranco Anzini e composta da figure di spicco del mondo dell’arte e dello spettacolo, ha diramato le candidature alla presenza del notaio Mario Biavati, del presidente dell’Ente Palio Federica Moretti e dei capitani dei quattro rioni.

Tra i finalisti per il Premio Monica Petrini (miglior attore), troviamo: Aurora Panzolini del rione Moncioveta con il ruolo di “Palloncino”, Ingrid Monacelli del rione Portella per la parte della “Giornalista”, mentre per il rione San Rocco sono stati nominati Matteo Magna e Francesco Pastorelli, interpreti dei “Gabbiani”. Infine, per il rione Sant’Angelo, la nomination è andata a Elio, personaggio interpretato da Elena Gagliardoni.

Per il Premio Stella nascente, riservato ai giovani talenti, i nominati includono: il gruppo “Bimbi liquirizia e dolciumi” del rione Moncioveta, Viola Gambacorta del rione Portella, interprete di “Cappuccetto Rosso”, il gruppo Mimi – Special per il rione San Rocco e il gruppo “Classe” del rione Sant’Angelo.

La competizione per il premio al Miglior Carro vede in lizza le seguenti creazioni: il “Mostro dei nodi” per il rione Moncioveta, il “Furgone del Lupo” per Portella, la “Navicella Spaziale” per San Rocco e il “Cestino” per Sant’Angelo. La busta con i vincitori sarà aperta solo il 28 settembre, durante la cerimonia ufficiale.

Nel frattempo, il programma del Palio de San Michele 2024 prevede diverse attività nei prossimi giorni. Mercoledì 25 settembre sarà la volta del Rion Mini Sport, dedicato ai più piccoli, mentre il giorno successivo, giovedì 26 settembre, si terrà la seconda grande competizione del Palio: i Giochi in Piazza tra i rioni, un evento che sarà trasmesso in diretta streaming su www.terrenostre.info e www.paliodesanmichele.it. I giochi tradizionali includeranno prove come il Tiro alla Fune, la Corsa con i sacchi, l’Albero della Cuccagna e il Puzzle, attività che da sempre coinvolgono la cittadinanza e animano la piazza principale della città.

La manifestazione continuerà venerdì 27 settembre con la 32ª edizione del Minipalio, un evento dedicato ai più giovani che si concluderà con l’assegnazione del trofeo, mentre sabato 28 settembre ci sarà la tradizionale Veglia della Lizza nelle chiese rionali, seguita dalla Lizza, la gara conclusiva tra i rioni, che decreterà il vincitore del 62° Palio de San Michele.

L’evento si chiuderà domenica 29 settembre con la Messa Solenne in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città, seguita dalla tradizionale processione per le vie del centro con la partecipazione delle autorità e dei rioni. A conclusione della giornata, l’ultima apertura delle taverne rionali e un suggestivo spettacolo pirotecnico sanciranno la chiusura dell’edizione 2024.

Nonostante alcune difficoltà legate al meteo, l’entusiasmo del pubblico e la partecipazione ai vari eventi non sono mai venuti meno, confermando ancora una volta il grande legame della comunità di Bastia Umbra con il Palio e le sue tradizioni.