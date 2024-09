Torneo Nazionale Over 50: Associazione Veterani Montella trionfa a Bastia Umbra

L’Associazione Veterani Sportivi Montella (AV), sotto la guida di Salvatore Maio, ha conquistato l’11° Torneo Nazionale di Calcio Over 50 “Città di Bastia Umbra”, svoltosi tra sabato 21 e domenica 22 settembre sui campi in erba di Bastia Umbra, Costano e Ospedalicchio. La finale, disputata sul campo di Bastia Umbra, ha visto i Veterani di Montella prevalere sul G.S. Fiuggi, capitanato da Marco Ferri, con un gol nei minuti finali che ha fissato il risultato sull’1-0, sancendo così la vittoria della formazione campana.

Il torneo ha coinvolto diverse squadre di veterani provenienti da tutta Italia, offrendo momenti di sport e divertimento nonostante l’età avanzata dei partecipanti. La squadra dei Veterani Sorrento, guidata da Giovanni Schettino, ha conquistato il terzo posto, battendo il S. Giovanni Roma di Pierpaolo Russo per 2-1 in una partita avvincente. Un risultato importante anche per il Monte dei Paschi di Siena, che si è posizionato al quinto posto nella classifica generale. La formazione toscana, capitanata da Claudio Peluso, ha avuto la meglio sul club locale, l’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, presieduto e capitanato da Luigino Ciotti, vincendo 2-0. La squadra di Bastia Umbra ha però pagato il prezzo di numerosi infortuni che hanno condizionato la loro prestazione nel torneo.

Nonostante la sconfitta, grande soddisfazione è stata espressa da tutto il direttivo dell’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, società che ha ormai raggiunto i quindici anni di attività. Il club, che continua a partecipare attivamente a tornei e competizioni, si distingue per l’impegno e il divertimento che riesce a garantire ai suoi membri, pur essendo composta da atleti veterani.

La manifestazione si è conclusa con un pranzo conviviale, svoltosi in una location con vista sulla Basilica di San Francesco. Durante il pranzo si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla quale ha partecipato anche il vice sindaco di Bastia Umbra, Marcello Rosignoli, accompagnato dalla sua consorte. La presenza delle autorità locali ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità e il successo organizzativo dell’edizione 2024.

Il torneo ha visto scendere in campo molti volti noti del club A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, tra cui: Armati Mirco, Babarelli Carlo, Balani Claudio, Banditella Paolo, Betti Giancarlo, Cianetti Roberto, Ciotti Luigino, Dogani Valter, Falcinelli Terenzio, Garofani Stefano, Lunghi Thomas, Maramigi Mirko, Meschini Sergio, Panzieri Gianluca, Rosignoli Marcello, Trippetta Stefano, Urbanella Giorgio.

Il torneo ha confermato l’importanza del calcio veterano come momento di socialità e passione sportiva, permettendo a squadre come l’Associazione Veterani Sportivi Montella di mettersi in evidenza con prestazioni di rilievo. Anche quest’anno, l’organizzazione del torneo è stata impeccabile, dimostrando ancora una volta come eventi di questo tipo possano avere un grande valore sportivo e sociale.