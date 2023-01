Palio de San Michele, svolta epocale, Rioni si costituiscono in APS

Palio de San Michele – Mercoledì 25 gennaio alle ore 19.00, l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra ha ospitato i Consigli dei quattro rioni e il Consiglio dell’Ente Palio che insieme hanno annunciato una svolta epocale: dopo 60 anni dalla loro costituzione, i Rioni cambiano veste e diventano Associazioni di Promozione Sociale (APS).

In poche parole i Rioni hanno abbandonato la forma associativa di un tempo per indossare una nuova qualifica giuridica di soggetto che sarà regolata da un apposito statuto, sia nei fini, strettamente interconnessi con la realizzazione del Palio de San Michele, che negli organi e nella partecipazione alla vita associativa, connotati dallo svolgimento di attività di volontariato.

I Rioni, costituiti in APS, in linea con le nuove normative del Terzo Settore, perseguiranno finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la inderogabile e principale partecipazione e realizzazione, in collaborazione con l’Ente Palio de San Michele, della festa del Palio nonché lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, editoriali di diffusione della cultura e della pratica del volontariato, a vantaggio dell’intera comunità bastiola, valorizzando nel contempo il territorio cittadino e rionale.

Il Rione potrà quindi realizzare anche attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, così come potrà accedere ad attività di reperimento di risorse finanziarie mediante bandi pubblici, privati e crowdfunding; potrà inoltre ottenere agevolazioni fiscali e tributarie proprie del regime di soggetti del Terzo Settore.

La forma associativa consente di individuare nella figura del Capitano anche il legale rappresentante che gestirà il Rione coadiuvato dal Consiglio e dalle scelte assembleari degli associati. Previste inoltre le figure dei delegati del Rione all’Ente Palio, del Revisore dei conti, del vice Capitano, del Segretario e del Tesoriere specificando che tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

L’associazione potrà stipulare apposite polizze assicurative per tutelare gli associati nelle attività rionali e garantire per le obbligazioni verso terzi figure responsabili dei relativi adempimenti anche di natura economica e fiscale ad oggi tutte in capo al Presidente dell’Ente Palio.

Si completa pertanto la previsione dello statuto stesso dell’Ente Palio aggiornato nel 2020 che all’art. 7 prevede che siano associati dell’Ente Palio i “Rioni” quali associazioni di persone fisiche, costituenti l’entità territoriale e umana in cui è divisa la Città di Bastia Umbra.

Nuova forma, stessa sostanza di persone che si aggregano per un fine che unisce la nostra città nel caleidoscopio di meraviglia che è la Festa del Palio de San Michele.

La Presidente Federica Morettiesprime tutto il suo entusiasmo per il prestigioso risultato ottenuto: “È una svolta epocale per il Palio de San Michele che porterà i singoli Rioni ad ottenere un’ autonomia giuridica e organizzativa. Tutto questo favorirà un ulteriore sviluppo di questi ultimi, ma anche e soprattutto del nostro Palio, garantendone così un futuro più certo e sicuro. Quello che ci rende orgogliosi di questo nuovo traguardo, non sono solo gli obiettivi raggiunti, ma anche la modalità e i tempi in cui sono stati conseguiti. Ormai è da tantissimi anni che si parlava di questa possibilità, ma non si è mai riusciti ad andare oltre. Il primo tassello fondamentale è stato raggiunto nel 2020 con l’acquisizione della Personalità Giuridica dell’Ente Palio che ha spalancato le porte al percorso di autonomia dei Rioni. Oggi come allora è stata determinante la dedizione di un gruppo che ha preso in mano il progetto e con grande impegno lo ha portato a termine condividendolo con tutti i rionali. Quindi, oltre al Coordinatore e tutto il Consiglio dell’Ente Palio, gli ex Capitani e quelli attuali, ci terrei a ringraziare il Notaio Mario Biavati, e soprattutto la Commissione Tecnica instituita all’interno del nostro Ente formata da rionali che hanno messo a disposizione la loro professionalità e la loro esperienza (Marco Bonci, Silvio Castellani, Lorella Capezzali, Giovanni Cinquegrana, Margherita Medici, Andrea Ponti, Maria Laura Sorbo, Priscilla Zucchini ) elaborando unitamente al Notaio e il suo studio lo Statuto dei Rioni e i quattro Atti Costitutivi. Questo plauso è doveroso poiché è la testimonianza di come tutti possiamo essere utili per un bene collettivo anche al di fuori del mese di Settembre.”

Particolarmente emozionata anche la Sindaca Paola Lungarotti che ha espresso tutta la sua soddisfazione a riguardo: “non posso che confermare quanto detto dalla Presidente Federica, questo risultato decreta una vera e propria svolta epocale. La mia emozione è reale poiché, al di là del ruolo istituzionale che ora ricopro, sono bastiola da sempre e so quanto sia importante per i Rioni poter svolgere in autonomia la propria attività. Ad onor del vero vorrei ricordare anche il lavoro svolto dall’Amministrazione che, qualche anno fa, ha lavorato attivamente per poter attribuire ai Rioni le loro future sedi. Tuttavia, nonostante fosse tutto deciso, non siamo riusciti a completare l’opera poiché non avendo responsabilità giuridica nessun Rione poteva usufruire del diritto di superficie. Con la personalità giuridica dell’Ente Palio è stato messo il primo mattone e con la costituzione dei Rioni in APS possiamo finalmente chiudere il cerchio. Insomma, il Palio ha sempre dato tantissimo alla città di Bastia è quindi responsabilità dell’Amministrazione di ripagarlo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione affinché possiamo completare ogni opera iniziata”.

Di seguito la composizione dei quattro Rioni:

Rione Moncioveta APS

Capitano: Michele Betti

Direttivo: Federica Ascioti, Vanessa Brunetti, Stefano Brunori, Vanessa Cagliesi, Vanessa Capocchia, Gianni Cioli, Michela Degli Esposti, Massimo Ferranti, Lorenzo Incontri, Alessandro Marini, Irene Marra, Riccardo Mencarelli, Aurora Panzolini, Francesca Rosignoli

Rione Portella APS

Capitano: Lorenzo Cetra

Direttivo: Elena Carloni, Sonia Fanfaroni, Claudio Fiorucci, Giada Fumanti, Sofia Fumanti, Marco Gambacorta, Stefano Lombardi, Daniele Martelli, Gianluca Orlandi, Nicola Piccardi, Gessica Poeta, Daniele Trippetta, Alessandro Tullini

Rione San Rocco APS

Capitano: Simone Ercolani

Direttivo: Manuela Capitanucci, Francesca Cleri, Francesca De Nigris, Francesca Freddio, Filippo Gallina, Gianmarco Gareggia, Alberto Leonardi, Paris Lupattelli, Fabio Mercanti, Arianna Pettirossi, Alessandra Ragni, Simone Ridolfi, Marta Sargenti, Michela Vaccai

Rione Sant’Angelo APS

Capitano: Saverio Pagliaccia

Direttivo: Barbara Bastianini, Matteo Battistini, Luca Becchetti, Sonia Bonifazi, Luciano Brugnoni, Col Budina, Roberto Cassetta, Lorenzo Ceccarelli, Arcangelo Cellini, Marco Degli Esposti, Sara Furiani, Antonio Lanzetta, Savino Miccoli, Bruno Rossetti