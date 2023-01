Maiale in Bellavista è l’edizione winter della Sagra della Porchetta di Costano

Antipasto, primi, secondi, contorni, dessert e vini, un menù esclusivamente a base di maiale e di porchetta. È quello che si trova nell’edizione winter, in modalità ridotta, della Sagra della Porchetta di Costano. “Maiale in bellavista winter edition”, è il nome che il Gruppo Giovanile, da sempre organizzatore della sagra, ha dato all’evento. Si svolgerà a Costano in tre giorni, dal 27 al 29 gennaio 2023 in via Duilio Lunghi 16/17 (presso il centro sociale) e sarà solo su prenotazione con 80 posti a disposizione ogni sera.<

«Un evento che abbiamo voluto fare per ravvivare il Paese – spiega il presidente del Gruppo Giovanile di Costano, Simone Bordichini -, paese che in questo periodo, tra il freddo, il gelo e le giornate corte, diventa poco popolato. Una mini edizione – aggiunge il Presidente – che rispetto alla classica Sagra non prevede orchestre, ma solo un menù fisso con piatti a scelta per la cena».

Il costo è di 25 euro per gli adulti e 15 per i bambini (vino e dessert esclusi nel prezzo). Nel menu oltre al classico antipasto: fagioli con cotiche, trippa di maiale, crostino con lardo e rosmarino, porchetta, olive, barbozza con salvia e glassa balsamica, torta Rosy con sfrizzoli, noci, formaggio e uvetta, è possibile scegliere un primo e un secondo tra il tortello quaranta del porchettaio, gli gnocchi del porchettaio e le penne alla norcina

Il tortello quaranta ritorna a grande richiesta e sarà inserito anche nel menù della prossima edizione della sagra estiva.

Nel menù, come secondi piatti, sono stati inseriti: la bistecca di maiale alla brace, lo spiedino di fegato salsiccia e mazzafegato, oppure lo spiedino di pancetta e salsiccia con costata, tutti serviti con erba cotta ed insalata.

Il menù baby, invece, prevede le penne alla norcina e il “pig burger” con “chips” e una bibita.

Per partecipare occorre la prenotazione che può essere fatta chiamando i numeri 3476682451 o 3454407414 o 3920630938.

Il Gruppo Giovanile di Costano a febbraio farà il pranzo per il tesseramento aperto a tutto il Paese. Il ricavato del pranzo sarà dato in beneficenza ad una associazione.

Il Gruppo Giovanile di Costano dà appuntamento in estate con la 48esima edizione della Sagra della Porchetta di Costano dal 18 al 27 agosto 2023.