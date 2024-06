Anziana truffata nel giardino di casa da una giovane ben vestita

Cresce l’allarme a Bastiola di Bastia Umbra per le truffe agli anziani. Mercoledì scorso, verso le 11:30, una signora ottantenne di Bastiola di Bastia Umbra, mentre si trovava nel recinto della propria abitazione in via Fratelli Cervi, è stata avvicinata da una giovane donna dall’aspetto curato e ben vestita. La sconosciuta con fare amichevole, l’ha salutata e chiedendole cosa stesse facendo. L’anziana ha risposto che stava preparando alcune cose per poi dedicarsi al pranzo.

La giovane donna ha continuato la conversazione, affermando di lavorare nelle vicinanze come badante di un’anziana. Ha poi chiesto all’ottantenne la sua età, complimentandosi per il suo aspetto giovanile e dicendole: “Quanto sei bella, quanto stai bene. Fatti abbracciare”. Con questa scusa, la giovane ha abbracciato l’anziana al di là del cancello e, in un gesto repentino, le ha strappato dal collo la catenina con l’immagine del marito defunto.

L’anziana ha reagito prontamente, riuscendo a riprendersi la collana dalle mani della truffatrice e chiedendo aiuto al genero. Nel frattempo, la giovane si è allontanata rapidamente verso il fondo della strada, dove è salita su una delle due auto che l’attendevano e si è dileguata a grande velocità.

La signora, pur avendo reagito con prontezza, ora vive nella paura che un simile episodio possa ripetersi, dato che la sua abitazione si trova al piano terra. Questo genere di truffa sembra essere in aumento a Bastiola, con la stessa persona che si aggira per le vie in cerca di vittime anziane. La truffa agli anziani è considerata uno dei reati più odiosi, poiché colpisce persone vulnerabili.

Un altro episodio simile si è verificato al cimitero locale, dove un anziano era andato a visitare la tomba della moglie recentemente scomparsa. La donna si è avvicinata da dietro, abbracciandolo e porgendogli le condoglianze.

Ha tentato di strappare anche a lui la collana, ma l’anziano è riuscito a difendersi utilizzando il bastone da passeggio per allontanare l’aggressore.

Le forze dell’ordine sono già a conoscenza di questi episodi e stanno indagando su una persona, presumibilmente straniera, che continua a sfuggire alla cattura. È considerata una priorità identificarla e rimpatriarla per prevenire ulteriori truffe ai danni degli anziani.

Questi avvenimenti hanno destato grande preoccupazione nella comunità di Bastiola, dove la sicurezza degli anziani è ora una questione di massima urgenza. Le autorità locali invitano i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto e a prestare particolare attenzione a persone sconosciute che si avvicinano con scuse amichevoli.