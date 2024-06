Apre il nuovo Parco Acquatico presso la Piscina Comunale Coperta

Espletate tutte le formalità tecnico-amministrative appena completate, l’Amministrazione Comunale, insieme ad Azzurra Piscine, realizzatrice dell’opera, annuncia l’apertura al pubblico del nuovo Parco Acquatico presso la Piscina Comunale Coperta. Sabato 29 Giugno, dalle ore 9:30, l’ingresso alla Piscina sarà aperto al pubblico, che per il primo anno d’apertura potrà godere di un prezzo d’ingresso agevolato.

Il Parco Acquatico, che si estende per un’area verde di circa 12.000mq è attrezzato con diversi scivoli, piscine per adulti, laguna e aree giochi per bambini, 200 ombrelloni, e altre attrazioni, tra cui il ristorante interno.

Per i più piccoli troviamo una Laguna di circa 200mq (con altezza dell’acqua da 0 a 40cm) interamente circondata da un ruscello con acqua alta 15cm per i più piccoli (0-3 anni). La laguna offrirà numerosi giochi d’acqua fra cui spiccano l’albero burlone, il mega girasole, gli scivoli per bambini e i soffioni con getti d’acqua.

L’area nei pressi della Laguna è attrezzata con vari giochi e il castello multifunzionale “Play Tower”.

L’ingresso all’impianto è gratuito per i bambini da 0 a 2 anni e ridotto da 3 a 13 anni e per gli over 60. Il costo del biglietto intero è di 8,00€ dal Lunedì al Venerdì, e di 9,00€ Sabato, Domenica e nei giorni festivi. L’Estate a Bastia Umbra è iniziata con il Parco Acquatico, vi aspettiamo per un tuffo in piscina!