Auto dei Carabinieri investe anziana in Piazza Mazzini a Bastia Umbra

Auto dei Carabinieri – Una donna di circa 70 anni è stata investita, per cause ancora in corso di accertamento presso la polizia localepolizia localeLa polizia municipale è una tipologia di polizia locale in Italia a ordinamento civile per la tutela della sicurezza urbana che può essere costituito e gestito da un comune italiano, sia in forma autonoma oppure consorziata.di Bastia Umbra, da un’auto dei Carabinieri. Il fatto è accaduto a Bastia Umbria, in piazza Mazzini all’altezza del bar Civico 65, poco dopo le 11 di oggi. I militari, da quanto appreso sul posto, si erano fermati per effettuare dei controlli di routine alle persone che erano sedute ai tavoli all’esterno.

Effettuata la verifica si sono rimessi in auto e si sarebbero spostati a marcia indietro. Proprio nel momento della retromarcia, da quanto detto dai testimoni, la signora che aveva in mano pare il sacchetto della spesa, ha deciso di camminare passando dietro la vettura dell’Arma.

L’urto è stato lieve, ma l’anziana è caduta a terra e, sempre stando a quanto ci viene raccontato, ha battuto la fronte riportando un bel bernoccolo. In piazza è stata fatta arrivare anche un’ambulanza del 118 che l’ha soccorsa e, pare, l’abbia portata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.