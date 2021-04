Cadavere di un uomo a Sant’Andrea delle Fratte, è di Bastia Umbra

Il cadavere di un ragazzo di 22 anni, di Bastia Umbra (Samuele D.P.), è stato trovato completamente nudo in strada Battifoglia a Sant’Andrea delle Fratte, località di Perugia, dietro al circolo dei dipendenti della Perugina. Il corpo era riverso e abbandonato in mezzo ai campi, accanto ad una Fiat Panda rossa. La piccola utilitaria era ferma sulla strada sterrata che costeggia il fosso in cui giaceva la vittima, in posizione supina.

Sul posto il Pubblico Ministero Giuseppe Petrazzini, la polizia di Stato, squadra mobile, volante, scientifica e il medico legale, Sergio Scalise. A coordinare le indagini della squadra mobile guidata da Gianluca Boiano è la Procura di Perugia. Presenti anche i Carabinieri.

La scoperta è stata di una persona che stava facendo jogging e che ha subito segnalato la presenza del corpo alle autorità. “Passeggiavo – ha raccontato l’uomo che l’ha trovato -, ho visto questa Panda con i finestrini aperti, i sedili all’ingiù, credevo fosse rubata. Mi sono girato per vedere il numero di targa per poterla segnalare e lì ho visto il corpo dentro un fosso. Erano circa le ore 9”.

L’area in cui è stato rinvenuto il cadavere è spesso utilizzata per appartarsi e consumare rapporti sessuali a pagamento. A circa un centinaio di metri, c’è anche un casolare disabitato e nei pressi c’è la via Sandro Penna dove spesso si ritrovano i transessuali. Da quanto appreso sul corpo ci sarebbero segni di colluttazione. Massimo riserbo da parte degli inquirenti, ma al momento sembra che si tratta di un sospetto omicidio.