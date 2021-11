Chiama o scrivi in redazione

Carabinieri arrestano spacciatore, deve scontare cinque anni

La Stazione di Bastia Umbra ha rintracciato e arrestato un soggetto gravato da un ordine di carcerazione per reati inerenti gli stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del Carcere di Capanne dove è stato tradotto dai militari operanti per scontare la pena di ben cinque anni. L’arresto è stato effettuato nel corso dei controlli predisposti dal comando provinciale dell’Arma di Perugia.