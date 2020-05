Scrivi in redazione

Pubblica illuminazione Bastia, nuovo gestore per le manutenzioni

BASTIA UMBRA – C’è un nuovo gestore per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, che ha assunto l’incarico a seguito di gara d’appalto con decorrenza dal 1° maggio. Si tratta della ditta Vega Tecnoservice, che ha stipulato con il Comune un contratto di manutenzione dell’impianto per i prossimi sei mesi. Un periodo piuttosto breve e insolito per un affidamento di servizio pubblico. «E’ stata una scelta voluta e consapevole – spiega Stefano Santoni, assessore ai lavori pubblici –.

La ditta che ha gestito il servizio negli ultimi anni ha lasciato molti problemi che hanno provocato disagio tra i cittadini per alcuni disservizi e ritardi nella manutenzione. In particolare ci sono state frequenti interruzioni di energia elettrica o ritardi nell’accensione dell’illuminazione in alcune zone del Comune.

La principale ragione di questi problemi è stata quella che l’azienda aveva sede fuori dell’Umbria con tempi di intervento lenti. Abbiamo selezionato l’azienda scegliendone una non lontana da Bastia per facilitare interventi rapidi». Il cittadino può segnalare problemi al numero 800192893 (mail: assistenza@vegatecnoservice.it).