Due rapine in una notte: arrestato 22enne a Bastia Umbra

Identificato dai Carabinieri dopo l’aggressione a un 16enne

Due rapine nella stessa notte e un arresto immediato. I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno fermato un giovane di 22 anni, residente in zona, ritenuto responsabile di due episodi distinti di rapina aggravata ai danni di un 24enne e di un 16enne.

Il primo episodio si è verificato nei pressi di una discoteca locale. La vittima, un 24enne, è stata avvicinata dal 22enne, che con un pretesto lo ha convinto ad allontanarsi dalla folla. Raggiunta una zona appartata, il giovane lo ha minacciato per ottenere del denaro. Alla resistenza iniziale della vittima si è unito un complice, non ancora identificato, che ha mostrato un coltello per costringere il ragazzo a consegnare quanto aveva con sé.

Subito dopo, il 24enne si è ricongiunto agli amici fuori dal locale e ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La pattuglia dei Carabinieri di Bastia Umbra è giunta rapidamente sul posto e ha avviato le ricerche.

Durante le operazioni, un 16enne si è rivolto ai militari raccontando di essere stato appena rapinato. Il giovane, a bordo della sua microcar, era stato avvicinato dal 22enne che, spalancato lo sportello, sotto minaccia gli aveva sottratto il portafogli contenente la patente e una carta prepagata. Non soddisfatto, il rapinatore lo ha trascinato fuori dal veicolo, facendolo cadere e procurandogli escoriazioni.

Il passaggio della pattuglia ha messo in fuga l’aggressore, che è stato poco dopo individuato nelle vicinanze, perquisito e trovato ancora in possesso dei documenti rubati poco prima al minorenne.

Condotto in caserma, l’uomo è stato riconosciuto da entrambe le vittime come autore delle rapine. Le denunce sono state immediatamente raccolte e, insieme ai riscontri ottenuti dai filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali, hanno fornito un quadro probatorio solido per procedere con l’arresto.

Il 22enne è stato arrestato per la rapina ai danni del 16enne e deferito in stato di libertà per quella nei confronti del 24enne. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia ha disposto il trasferimento del giovane presso la Casa Circondariale del capoluogo umbro, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.