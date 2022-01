Ecoisole: PD Bastia chiede appuntamento con Sindaco e Vicesindaco

Dopo aver speso in totale dal 2013 circa 3MILIONI DI EURO è inaccettabile anche il minimo disservizio. E’ assurdo che l’onere di gestione dei rifiuti ricada sui cittadini, che devono conferire la spazzatura presso le ecoisole (che spesso non si trovano sotto casa), senza prevedere alcuna forma di risparmio sulla tassazione e, per di più, le isole non sono efficienti (funzionano male e si riempono velocemente).