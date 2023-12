Scontri tra tifoserie opposte a Perugia, caos in via Cortonese e pneumatici spaccati a Bastia

Un episodio di violenza tra tifosi si è verificato sabato pomeriggio in via Cortonese, a Perugia, di fronte a un noto locale. I tifosi del Cesena si sono scagliati contro i sostenitori del Perugia, per ragioni che presto saranno chiarite. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16, due ore prima dell’inizio della partita. Come le due tifoserie siano arrivati allo scontro è ancora tutto da vedere, ma ci sono diverse ipotesi al vaglio delle Forze dell’Ordine, guidate dalla Questura del capoluogo umbro. La polizia è intervenuta sul posto per sedare gli animi e disperdere la folla. La situazione ha creato un notevole caos e ha spaventato le persone presenti in quel momento. La cosa si è risolta grazie all’intervento degli agenti che dallo stadio sono stati dirottati in via Cortonese per sedare la lite.

I tifosi arrivati in città erano oltre 1100 per dare supporto alla squadra emiliana che giocava con il Perugia, alle 18,30 allo Stadio Renato Curi. Partita persa dal Grifo per 3 a 0. Alcuni sono arrivati, in via Cortonese e viale Perari, due ore prima dell’inizio della partita e all’altezza di Menchetti e McDonald’s si sono scontrati dandosele di santa ragione. E’ scoppiato qualche petardo e nei momenti di tensione e volata anche qualche cinghiata. La vista delle divise ha fatto disperdere i protagonisti dello scontro. Un paio di persone sarebbero state bloccate.

Altri ultrà, sia italiani sia tedeschi provenienti da Stoccarda, un gruppo storico delle Weisschwarz Brigaden, gemellati con il Cesena, invece, sono arrivati con i loro mezzi quasi contemporaneamete (diverse auto e tre minivan da nove posti), parcheggiando nel piazzale delle poste a Bastia Umbra. Da lì avrebbero preso il treno che li ha portati a Perugia e poi accompagnati direttamente allo stadio. Perché sono arrivati a Bastia è ancora da chiarire visto che nei pressi dello stadio c’è il parcheggio P5 riservato alla tifoseria ospite.



Mentre le due squadre giocavano è accaduto qualcosa di anomalo a Bastia Umbria. Ignoti hanno letteralmente spaccato i pneumatici dei tre minivan (due con targa tedesca e uno italiano) parcheggiati nel piazzale delle poste. Il motivo? E’ ancora tutto da chiarire, poiché non si sa chi sia stato a spaccarle. Questo episodio ha allarmato tutte le forze dell’ordine che fino alle ore 23 sono rimaste a Bastia Umbria, più numerosi che mai. Uno spiegamento di uomini e mezzi che non si era mai visto, nemmeno nelle grandi occasioni. Questo perché i cesenati e i tedeschi a fine partita dovevano far rientro in terra emiliana, ma avendo le ruote a terra era praticamente impossibile partire all’antivigilia di Natale. La collaborazione e la sinergia tra forze dell’ordine e tre carroattrezzi privati ha permesso che i tifosi partissero. Questi ultimi nel frattempo sono arrivati a Bastia da Perugia all’intenro di un autobus di Busitalia e scortati da due auto della polizia e da una celere (caschi blu). I tre minivan con le gomme squarciate sono stati caricati nei carroattrezzi e portati nelle rispettive officine per la sostituzione dei pneumatici. Se i due episodi siano collegati o meno è ovviamente tutto da chiarire, ma potrebbero benissimo essere due eventi separati. Una causalità? O forse no? Vedremo nelle prossime ore. In quell’area ci sono le telecamere, sia nel piazzale del parcheggio sia delle Poste vicino e presto faranno luce su questa storia.