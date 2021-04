Scontro frontale in via dei Tigli a Bastia Umbra, tre feriti, anche bimbo di 11 anni

Mamma e figlio di 11 anni, una terza persona feriti, tanti danni, oltre allo spavento. E’ questo il bilancio di uno scontro frontale avvenuto a Bastia Umbra tra due auto, poco dopo le ore 10 di martedì 13 aprile. L’incidente è accaduto in via dei Tigli (zona industriale) all’altezza della via delle Robinie.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale al seguito del Maggiore Carla Menghella. La Mini condotta dalla donna, dove dentro c’era anche il bambino – dalle prime informazioni – procedeva in via dei Tigli in direzione Santa Maria degli Angeli, quando all’altezza di via delle Robinie si è scontrata con un’Alfa Romeo Giulia. La Mini è finita contro un muro di recinzione, mentre l’altra auto è rimasta in mezzo alla strada.

Sul posto oltre alla polizia locale, anche due ambulanze, un’automedica, i Carabinieri di Bastia Umbra per supporto alla viabilità e i Vigili del Fuoco di Assisi che hanno estratto dall’auto i feriti. La donna con il bambino sono stati trasportati in ospedale con le due ambulanze, mentre il conducente dell’Alfa Romeo ha ferite lievi. Entrambi i mezzi si sono distrutti sulla parte anteriore sinistra. Indagini in corso.