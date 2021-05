Tamponamento tra due auto lungo la strada regionale 147 Assisana

Un tamponamento tra due auto ha causato qualche disagio lungo la strada regionale 147 Assisana, in direzione Bastiola da Ospedalicchio. E’ successo mercoledì 19 maggio all’altezza del distributore del metano. Si tratta di un Suv Range Rover Discovery e una Volvo station wagon che – per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Bastia Umbra, al seguito del Maggiore Carla Menghella – hanno tamponato. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita gravemente, al momento si sa solo di danni alle autovetture.