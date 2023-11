Trasformazione di Via Todi: Un Appello per la Viabilità

Trasformazione di Via Todi – Ormai sono più di due anni che mi sono trasferito a via Todi, e già prima che risiedessi li mi erano nel mio ufficio lamentele diciamo di “viabilità “,ma meglio se andiamo con ordine. In questo periodo ci sono stati diversi cambiamenti che riguardano via Todi tra cui la cosa più importante è stato il rifacimento dei giardini con la speranza che migliorino la zona come promesso e che ottengano anche un nome (già presentato in comune,ma ancora non preso in considerazione),ma di certo una cosa non è cambiata anzi direi che è peggiorata dato che quella via sta diventando sempre più una via da zona industriale in quanto vengono a sostare e rimangono lì fermi anche per diversi giorni Tir autoarticolati…. questo problema mi era già giunto all’orecchio ma oggi lo posso costatare di persona con mano.

All’inizio pensavo che potessero essere di residenti della zona e che quindi si potesse comprendere e accettare, ma invece ho scoperto e VISTO che la maggior parte dei proprietari dei tir non abitano in zona, non a caso molti arrivano scortati da auto sulle quali i proprietari degli autoarticolati salgono e vanno via lasciando lì il loro grande mezzo.

Per il momento hanno la decenza di parcheggiare su lato dei giardini ma così oscurano gli stessi in modo che gli abitanti delle case la vista che dovrebbero vedere il verde invece “ammirano” dei bisonti della strada, ma qualcuno ora stava anche pensando di parcheggiare direttamente sul lato delle case e solo grazie all’intervento di un residente e a seguito di una discussione ha ripreso il camion parcheggiato sempre nella stessa zona lato giardini e salito su auto ed andato via.

Parlando con persone del posto ho saputo che qualche tempo fa c’è stata una forte discussione con un camionista che continua a lasciare il suo camion di fronte il palazzo.

Purtroppo ad oggi li non c’è nessun divieto e il buon senso neanche, quindi chiediamo all’amministrazione di fare qualcosa. a bastia per fortuna ci sono parecchie aree per poter parcheggiare quindi cerchiamo di valorizzare il nostro territorio cittadino ed evitiamo questi parcheggi da terzo mondo..basta poco un divieto e ridimensionare le strisce in modo da consentire il solo parcheggio per le auto….in più nel periodo invernale la quiete pubblica è disturbata ancor di più dato che i proprietari dei tir per riscaldare l’abitacolo pensano bene di accenderli di notte qualche ora prima di partire. Attendiamo fiduciosi una risposta.

Massimo Morelli Seg.Ugl agroalimentare Umbria.