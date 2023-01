Viale piscina Eden Rock sempre più pericoloso, Comune provveda

Viale piscina Eden Rock – È ora di dire basta ad una proprietà che non tutela la sicurezza dei cittadini. Ormai è noto che il viale di via della piscina Eden Rok,è diventato pericoloso attraversarlo dato le innumerevoli buche presenti sul manto stradale. Nonostante diversi solleciti del comune e dei cittadini, la proprietà interviene solo grossolanamente con rattoppi che durano il tempo di un temporale per poi ritornare allo stato precedente. Inoltre in occasione dell’ultima nevicata ci sono stati grossi danni causati alla viabilità a causa di grossi rami caduti sulla strada, e la proprietà è rimasta inerme.

di Massimo Morelli segretario ugl agroalimentare Umbria

È necessaria un’assunzione di responsabilità da parte di tutti per tutelare la sicurezza delle persone e dei lavoratori che ogni giorno transitano in questa strada. Come sindacato dei lavoratori (Ugl) chiediamo al comune di provvedere anch’esso, come già fatto in passato, ad una soluzione definitiva oppure , in mancanza di queste ultime, sarebbe meglio ipotizzare la chiusura definitiva.