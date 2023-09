Violazione dei domiciliari e furto, arrestato a Bastia Umbra

In seguito alla violazione degli arresti domiciliari da parte di un uomo a Bastia Umbra, gli agenti del Commissariato di Assisi hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, trasformandola da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere. Questa decisione è stata presa in seguito a un furto commesso dal 29enne in una lavanderia a gettoni nella città, configurando anche il reato di evasione. Il proprietario della lavanderia aveva denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato di Assisi, che ha avviato un’indagine pronta e precisa.

Grazie alle informazioni raccolte e alle immagini del sistema di videosorveglianza, il personale dell’ufficio Anticrimine del Commissariato è riuscito a identificare il presunto autore del furto, che è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato ed evasione.

Viste le circostanze e il pericolo di una possibile recidiva, la Procura ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, passando dagli arresti domiciliari alla custodia in carcere. La decisione è stata condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, che ha emesso l’ordinanza di custodia in carcere.