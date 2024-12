Tragedia sulla Flaminia ciclista travolto e ucciso, morto Alfiero Beco

Tragedia sulla Flaminia – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la Flaminia, nel tratto compreso tra Terni e Narni, precisamente sulla salita di Castelchiaro. A perdere la vita è stato Alfiero Beco, 77 anni, residente a Narni, investito da un’automobile mentre percorreva la strada in bicicletta.

L’impatto è avvenuto intorno alle 17:00. Secondo le prime informazioni, l’auto, che procedeva nella stessa direzione del ciclista, avrebbe travolto l’uomo a causa di una possibile scarsa visibilità. La mancanza di un’adeguata illuminazione potrebbe essere stata una delle cause determinanti, anche se la dinamica esatta è ancora oggetto di indagini.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato inutilmente di rianimare il ciclista. Per Alfiero Beco, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità competenti, tra cui la Polizia Locale di Narni, impegnata nella ricostruzione dei fatti.

Un tragico bilancio sulle strade umbre

La tragica morte di Alfiero Beco rappresenta l’ennesima vittima sulle strade dell’Umbria. Solo pochi giorni fa, martedì scorso, un altro ciclista, un 78enne, è stato investito nella zona di Capanne, alla periferia di Perugia. Entrambi gli episodi evidenziano il crescente pericolo per i ciclisti sulle arterie stradali della regione.

Da inizio anno, il numero delle vittime della strada in Umbria ha raggiunto quota 58, un dato che continua a destare allarme e preoccupazione tra cittadini e autorità locali.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia Locale di Narni stanno lavorando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. È stato disposto il sequestro del veicolo coinvolto per effettuare i rilievi tecnici, mentre il conducente dell’auto sarà sottoposto a tutte le verifiche necessarie, inclusi test alcolemici e tossicologici.

Non si esclude che la conformazione della strada e la sua scarsa illuminazione possano aver contribuito all’incidente. Il tratto di salita di Castelchiaro, purtroppo, è noto per essere particolarmente insidioso, specialmente nelle ore serali e in condizioni di scarsa visibilità.

Focus sulla sicurezza stradale

L’incidente rilancia il dibattito sulla sicurezza stradale in Umbria, con particolare attenzione alla protezione dei ciclisti, una categoria sempre più esposta a rischi. Associazioni locali e nazionali chiedono interventi urgenti per migliorare la viabilità e garantire condizioni di sicurezza adeguate per chi utilizza mezzi alternativi all’auto.

Tra le proposte emerse negli ultimi mesi ci sono:

Aumento della segnaletica luminosa nei tratti critici.

nei tratti critici. Installazione di piste ciclabili protette lungo le principali arterie stradali.

lungo le principali arterie stradali. Sensibilizzazione degli automobilisti sul rispetto delle distanze di sicurezza con i ciclisti.

Appello delle istituzioni locali

Il sindaco di Narni e l’assessore alla viabilità hanno espresso cordoglio per la famiglia della vittima, sottolineando la necessità di intervenire rapidamente per rendere più sicure le strade del territorio.

“Ogni vita persa è un monito per tutti noi. Dobbiamo fare di più per evitare tragedie come questa,” ha dichiarato il sindaco.

Prossimi passi

Nei prossimi giorni, le autorità forniranno ulteriori dettagli sulle indagini in corso. Nel frattempo, la comunità di Narni si stringe intorno alla famiglia di Alfiero Beco, ricordato come un uomo amante della bicicletta e molto attivo nella sua comunità.

L’incidente rappresenta un momento di riflessione per tutta la regione, affinché episodi simili possano essere evitati in futuro.