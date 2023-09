Cattivo odore a Bastiola, in corso accertamenti

Cattivo odore – A seguito della problematica odorigena che negli ultimi giorni ha interessato la frazione di Bastiola e le aree limitrofe, sono in corso da parte degli Enti competenti, ARPA e USL, oltre alla Polizia Locale, le necessarie verifiche al fine di risalire alle cause.

Il Comune di Bastia Umbra, proprio in merito a tale criticità, connessa essenzialmente all’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ha recentemente adottato l’atto di Giunta Comunale n. 178 del 31/08/2023, in accordo con tutti i soggetti del tavolo interistituzionale (ARPA, USL, Comune di Bastia Umbra e Comune di Bettona). Con il citato atto è stato adottato il protocollo di intervento da mettere in atto in caso di inconveniente odorigeno, disciplinando le modalità di gestione delle segnalazioni e l’eventuale attivazione delle verifiche in loco da parte degli Enti competenti. Il protocollo è consultabile all’Albo Pretorio comunale.

A seguito delle segnalazioni ricevute, questo Comune ha immediatamente provveduto ad attivare le procedure così come stabilito dal protocollo sopra richiamato.

Il Sindaco Paola Lungarotti, in merito alla questione ha dichiarato, “i nostri cittadini devono essere tutelati dal punto di vista ambientale, è questo un punto per me e per la Giunta che presiedo molto importante come testimonia il lungo lavoro effettuato in sinergia con tutte le forze politiche in consiglio comunale, enti di riferimento e colleghi Sindaci dei comuni limitrofi, per arrivare a definire il protocollo di intervento sulle problematiche ambientali e a cui tutti dobbiamo fare riferimento e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale costituitosi proprio per tali problematiche. Vogliamo arrivare entro il più breve tempo possibile a risolvere il problema segnalato in questi giorni dai residenti affinché nessuno debba subire fastidi nella normale vita quotidiana, lavorativa e non”.