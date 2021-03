Chiama o scrivi in redazione

Riapertura isola ecologica dal 2 marzo solo su prenotazione

Martedì 2 Marzo sarà possibile per GEST riaprire il centro di raccolta comunale (o isola ecologica); per emergenza Covid-19 sarà tassativamente obbligatorio prenotare.

Gli ingressi saranno contingentati

A. accedere al Centro di raccolta /isola ecologica esclusivamente mediante prenotazione al filo diretto 800.66.70.36 da fisso oppure da cell. 075.5917125

Importante, per la sicurezza di tutti, rispettare l’orario della propria prenotazione onde evitare assembramenti o spiacevoli disdette della prenotazione stessa

L’accesso al centro di raccolta potrà essere autorizzato esclusivamente nella modalità 1 PERSONA per AUTOMEZZO ed essere muniti di mascherina

B. L’accesso sarà autorizzato mediante preventiva verifica della TESSERA AMICARD da parte dell’addetto al Centro di raccolta

C. Non sarà possibile provvedere alla compilazione in loco della documentazione relativa alla tessera AMICARD

D. L’ACCESSO al Centro di raccolta sarà gestito, nei limiti delle prenotazioni orarie, mantenendo un numero max di tre veicoli all’interno del centro di raccolta. A turno si provvederà alle operazioni preliminari di verifica per poi accedere alla fase di scarico; dopo l’uscita del primo utente, si provvederà a dare accesso al successivo.

E. L’ingresso ai Centri di raccolta dovrà essere gestito dall’addetto in servizio mediante l’utilizzo dei dispositivi di regolamentazione del traffico (barriere)

Procedura Interna Di Conferimento

1. Tutte le attività svolte all’interno del CENTRO DI RACCOLTA dovranno avvenire mantenendo una distanza interpersonale maggiore di un metro

2. La fila di attesa all’esterno del CENTRO DI RACCOLTA dovrà essere ordinata per evitare intralcio alla viabilità ordinaria, gli utenti dovranno preferibilmente attendere il proprio turno, all’interno degli autoveicoli privati, rispettando comunque, in caso contrario, una distanza interpersonale maggiore di un metro.

3. L’utente si arresta davanti al cancello/sbarra di ingresso munito della specifica tessera AMICARD di riconoscimento

4. L’addetto al CENTRO DI RACCOLTA provvederà visivamente alla verifica ed autorizza o meno l’ingresso dell’utenza (munita di mascherina) all’interno del Centro.

5. l’utente provvede alla sanificazione delle mani, avvicinandosi al punto di igienizzazione predisposto

6. dopo aver effettuato l’igienizzazione provvede, sotto la supervisione dell’addetto, alle operazioni di pesatura e successivo conferimento

7. il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, dovrà essere ordinatamente eseguito nel rispetto del percorso di viabilità interna del Centro di raccolta, evitando di affollare le attrezzature, nel caso di concomitanza di più utenti.

8. Nella fase di uscita si dovrà seguire il corretto percorso di viabilità interna evitando di creare affollamento con le utenze in ingresso.

L’INOSSERVANZA DI UNA DELLE DISPOSIZIONI COMPORTA IL RESPINGIMENTO DELL’UTENZA

Per info: ufficioclienti@gesenu.it