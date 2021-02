Abeti della discordia, un continuo alzare la polvere per creare confusione

Chi partecipa seriamente alla vita della Città ricorda molto bene che nei comunicati stampa divulgati si è sempre parlato di 5 abeti e non di 9 in Piazza Mazzini durante le festività natalizie.

I quattro in più di cui parla il Gruppo Consiliare del PD Bastia Umbra sono stati donati temporaneamente alla Parrocchia di San Michele dalla Cooperativa Sopra il Muro e ripresi dopo le festività. Non erano di proprietà del Comune. Non basta contare bisogna conoscere. Oltre le 5 piante, anche gli arbusti che ornavano il boschetto natalizio saranno ripiantati nei giardini delle scuole a breve, si aspettava il clima favorevole. Sì, è proprio il caso di invertire la rotta alle sterili polemiche, il Censimento del verde è in atto da più di un anno, è compreso nell’appalto al gestore che ha inserito su apposito strumento informatico le caratteristiche generali delle aree verdi (superficie, arredo urbano, arredo arboreo, attrezzature ludiche, illuminazione, balaustre, siepi, superfici pavimentate e quant’altro di significativo presente nell’area), le ispezioni periodiche delle attrezzature ludiche e le alberature identificate con una numerazione progressiva, con l’indicazione delle caratteristiche generali (specie, altezza e diametro) e relative foto. “L’argomento del verde pubblico non dovrebbe essere usato politicamente – afferma l’assessore Santoni – non dovrebbe avere colore politico. Riceviamo tante segnalazione dai cittadini per la pericolosità di piante. Quello che sempre ci impegniamo a fare attraverso gli agronomi è constatare la veridicità delle informazioni, constatare la salute delle piante per salvarle dove si può, anche con opportune potature salvaguardando sempre la viabilità, la pubblica incolumità e la sicurezza urbana” Ricordiamo infine che 12 piante protette saranno ripiantate, 4 in Via Marconi, 6 nel verde di Via Gemelli Baldoni, 1 in Via Maiorana, 1 in via San Rocco.