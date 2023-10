Inaugurato McDonald’s a Bastia, 244 posti a sedere 60 dipendenti 📸 [Foto Gallery]

Inaugurato McDonald’s a Bastia, 244 posti a sedere 60 dipendenti

Inaugurato McDonald’s – McDonald’s sta per arricchire l’ della città di Bastia Umbra con l’apertura di un nuovo ristorante in Via Ignazio Silone. Con ben 60 nuove assunzioni, questo nuovo punto ristoro rappresenta anche un’opportunità di lavoro per la comunità locale. Per celebrare l’inaugurazione di questo nuovo punto ristoro, dopo il consueto taglio del nastro da parte di autorità e rappresentanti della famiglia McDonald’s e opportunità di giochi per i bambini, c’è stata l’opportunità, per i clienti accorsi per l’inaugurazione, di godersi il Dj Carletto Life – che ha accompagnato il pomeriggio dell’apertura – con la presenza di Nonno Faustino.

di Tommaso Bendetti

Il ristorante sarà dotato di un doppio McDrive per agevolare gli ordini e offrire maggiore comodità ai clienti che desiderano ordinare e, allo stesso tempo, ritirare i loro pasti senza lasciare l’auto. Inoltre, la presenza di un McCafé all’interno, offrirà l’opportunità di gustare un caffè di alta qualità e una varietà di soft drink e prodotti da forno, sia al tavolo che attraverso il servizio McDrive.

Con 244 posti a sedere – sia all’interno che all’esterno – il ristorante offrirà ai clienti la possibilità di utilizzare i kiosk digitali per ordinare in modo personalizzato, modificando gli ingredienti e le quantità delle pietanze. I clienti potranno attendere comodamente mentre il personale di McDonald’a consegnerà i loro ordini direttamente.

Il locale ospita al suo interno uno spazio dedicato ai bambini e un’area giochi all’aperto, offrendo un ambiente accogliente per le famiglie. Il ristorante rimarrà aperto dalle 07:00 alle 24:00 (mezzanotte) da domenica a giovedì e dalle 07:00 alle 01:00 (una) il venerdì e il sabato. La corsia McDrive sarà aperto fino alle 02:00 (due) da domenica a giovedì, mentre 24h su 24 il venerdì e il sabato. Inoltre, a partire dal 6 novembre, il ristorante attiverà il servizio McDelivery per garantire ai clienti la comodità di godersi il cibo direttamente a casa propria.

Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbria

Bene, siamo contenti; E’ arrivato il giorno di inaugurazione del McDonald’s, un’altra attività commerciale quella che per Bastia è una delle tante assolutamente, ma un’aggiunta a quello che può rappresentare quindi la possibilità di avere un’attività ristorativa, un’attività attrattiva, un’attività simpatica com’è questa che è stata qui organizzata, con l’area giochi, i bambini, una cosa molto interessante; con un interno innovativo moderno, veramente attrattivo. Siamo contenti. Siamo qui, non solo come aspetto piacevole, ma come dovere da parte di un’amministrazione di accogliere con grande onore, con grande affetto, tutte le attività che possono rendere complessivamente la nostra realtà territoriale, un attrattore a tutto tondo, a tutto campo.

Flaviano Bazzucchi, Licenziatario McDonald’s

Siamo qui a Bastia Umbra, in questo bellissimo ristorante McDonald’s, attesissimo direi; ho la fortuna di essere il gestore e sono emozionato e molto felice. Ringraziamenti tanti, tanti vanno alla giunta, al sindaco che hanno permesso una così celere apertura; hanno collaborato tutti gli uffici competenti in maniera impeccabile e ci hanno fatto veramente accolti. Oggi sono qui con noi, il sindaco Paola Lungarotti ed è un onore per me averla qua. Ringraziamo, ringrazio anche la Coop che ci ha consentito di aprire in quest’area. Ringrazio tutte le mie persone, tutto lo Staff. Qui lavoreranno 60 persone, adesso sta per partire, ma magari ne serviranno anche di più. Sono veramente emozionato, non vedevo l’ora di aprire. Oggi si realizza un altro sogno.

Ph TommYB