Efficientamento energetico pubblica illuminazione Campiglione

Efficientamento energetico – Al via da Lunedì 5 Febbraio 2024 i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nella zona di Campiglione Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Via Campiglione, Via della Libertà, Via della Trebbiatura, Via Maria Montessori, Via Rina Gatti e Via Mantovani. Lunedì 5 p.v. partiranno gli interventi lungo le vie interne (Via della Libertà, Via della Trebbiatura, Via Maria Montessori, Via Rina Gatti) per poi proseguire nelle altre zone. Ci scusiamo per eventuali disagi temporanei che si potrebbero creare, in attesa della installazione totale di tutti i corpi illuminanti con armature efficientate a led, operazione che sarà effettuata solo al termine dell’intervento.